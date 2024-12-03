Edremit\'te İçme Suyu Sorunu Çözüldü

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Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı merkez mahallelerin içme suyu ihtiyacını karşılayan Koçero Deresi'nde yıllardır ihmal edilen kaptajı yenileyen Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), yağışlar nedeniyle yaşanan tıkanmalar ve su kesintilerine neden olan sorunları çözerek bölge halkını sağlıklı suyla buluşturdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, körfez genelindeki altyapı çalışmalarına öncelik verileceğini duyurmuştu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Edremit'in 20 yıllık su sorununu çözdü. Merkez mahallelere içme suyu sağlayan Koçero Deresi'nde yıllardır ihmal edilen kaptajı yenileyen BASKİ ekipleri, yağışlar nedeniyle yaşanan tıkanmalar ve su kesintilerine neden olan isale hattında meydana gelen sorunları gece gündüz süren özverili bir çalışmayla giderdi. Yapılan bu çalışmalar sonucunda, 300 litre/sn suyun dağdan gelmesi sağlanarak hem içme suyunda tasarruf sağlandı hem de daha kaliteli, içilebilir su Edremit halkına kazandırıldı.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, il genelinde sondajdan öte doğal su kaynaklarını bulup depolara yönlendirmek adına birçok çalışma yaptıklarını söyledi. Bu kapsamda Edremit'te bulunan Koçero Deresi'ndeki çalışmalarla ilgili bilgi veren BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Edremit'teki Koçero Deresi'nde yıllardır boşa akan inanılmaz kaliteli bir su kaynağıydı. Bizler bu su kaynağını Edremit geneline hizmet eden, öncelikle Darsofa-1, Darsofa-2 ve Ülkü Tepe depolarımıza yönlendirmek adına kaptaj çalışmamızı yaptık dere üzerinde ve bu suyu depolarımıza ulaştırabildik. Bunun bize faydası ne oldu? Öncelikle ciddi bir enerji tasarrufunda bulunduk. Daha önce suların iletilmesi için kullanılan 8 adet pompa sayımız şu an 2'ye düştü ve 15-20 yıla yetecek. Direkt halkımızın hizmetine sunduk" ifadelerini kullandı.

Daha önce Edremit'e 8 kuyudan sağlanan su temini ve buralarda tüketilen enerjiden tasarruf sağlandı. Tamamen cazibe ile temin edilen su sayesinde 6 pompa devreden çıkarıldı. Bu doğal su ile Edremit'teki bin 400 metreküp ve 2 bin metreküp kapasiteli Merkez Ülkü Tepe su depoları, 500 metreküp kapasiteli Darsofa Mahallesi deposu ve 400 metreküp kapasiteli TOKİ deposunun su ihtiyacı karşılandı. Toplamda 31 bin aboneye hizmet veren bu depolar, artık tamamen dağ suyuyla doluyor. Koçero Deresi'nin yıllardır kullanılmayan potansiyelini açığa çıkaran bu proje, bölgeye ekonomik fayda sağlamasının yanı sıra Edremit halkını daha sağlıklı ve içilebilir suyla buluşturuyor. Çalışmalar kapsamında yenilenen kaptaj ve isale hattı, uzun vadede sürdürülebilir bir su yönetimi hedeflenerek tasarlandı. - BALIKESİR