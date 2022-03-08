Edremit'te kadın emeği sergisi açıldı - Son Dakika
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Edremit'te kadın emeği sergisi açıldı

08.03.2022 17:31
Edremit'te kadın emeği sergisi açıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günün dolayısıyla ressam Fatma Erhan Sanat Atölyesi'nin tarafından hazırlanan "Kadın Emeği" sergisi Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'nde açıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günün dolayısıyla ressam Fatma Erhan Sanat Atölyesi'nin tarafından hazırlanan "Kadın Emeği" sergisi Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'nde açıldı. Toplam 70 eserin beğeniye sunulduğu sergi 13 Mart'a kadar açık kalacak.

Edremit'te yaşayan ressam Fatma Erhan Sanat Atölyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günün dolayısıyla hazırlanan "Kadın Emeği" sergisinin açılışını Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş birlikte yaptı.

Açılış kurdelesini de Başkan Arslan'ın eşi Oya Arslan, Başkan Yardımcısı Gerkuş'un eşi aynı zamanda kursiyer Hanife Gerkuş ve Ressam Fatma Erhan kesti. Ressam Fatma Erhan Sanat Atölyesi'nde eğitim alan 4 çocuk olmak üzere toplam 12 kişinin yağlı boya, akrilik, pastel ve çeşitli çalışmalarından oluşan toplam 70 eser davetlilerin beğenisine sunuldu.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit'in sanatsal alanlarda da her gün gelişen bir kent olduğunu vurgulayarak yeni açılacak olan Gençlik Merkezi ile birlikte bu tür aktivitelerin daha geniş alanlarda icra edileceğini ifade etti. Başkan Arslan, "Bugün böyle özel bir günde bu güzel sergiyi öğrencileri ile birlikte açan değerli Fatma Erhan hocamıza teşekkür ediyorum. Emeği geçenleri kutluyorum" dedi. Daha sonra Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla sergiye katılan kadınlara karanfil verdi. Sergi 13 Mart Pazar gününe kadar Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'nde gezilebilecek. - BALIKESİR

Edremit'te kadın emeği sergisi açıldı
Edremit'te kadın emeği sergisi açıldı
Edremit'te kadın emeği sergisi açıldı
Edremit'te kadın emeği sergisi açıldı
Edremit'te kadın emeği sergisi açıldı
Edremit'te kadın emeği sergisi açıldı

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Etnografya Müzesi, Edremit, Ressam, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Edremit'te kadın emeği sergisi açıldı - Son Dakika


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