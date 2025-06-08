Edremit\'te Kurban Bayramı Bayramlaşması

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla kurumlar arası bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Bayramlaşma programında katılımcılar bir araya gelerek bayramlaştı, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Program sonunda konuşan Kaymakam Odabaş, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, huzur ve sağlık dolu nice bayramlar diledi.

Bayramlaşma töreninin ardından Kaymakam Odabaş, İlçe Jandarma Komutanlığı, Edremit Devlet Hastanesi ve Sahil Güvenlik Akçay Kolluk Destek Tim Komutanlığı'nı ziyaret etti. - BALIKESİR