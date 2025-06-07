Edremit\'te Martı Timleri Göreve Başladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı ve yaz sezonu dolayısıyla alınan güvenlik önlemleri kapsamında, Akçay ve Altınkum sahil bölgelerinde Martı Timleri göreve başladı.

Edinilen bilgiye göre, 5 Haziran 2025 tarihi itibariyle Balıkesir Edremit Çevik Kuvvet Grup Amirliği kadrosunda görevli 4 e-bisikletli ve 6 yaya polis memuru, saat 15.00 ile 01.00 arasında Akçay Kordon ve Altınkum sahil bandında devriye görevini sürdürecek.

Özellikle bayram süresince artması beklenen nüfus hareketliliği ve yoğunluğa karşı sahada olacak Martı Timleri; trafik yönetimi, kamu düzeninin korunması, acil durumlara hızlı müdahale ve vatandaşlara yardımcı olma konularında aktif rol üstlenecek. Timlerin, sahil kesiminde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları yaz sezonu boyunca devam edecek. - BALIKESİR