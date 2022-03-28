Edremit'te merkez kırsal ayrımı yok - Son Dakika

Toplam 47 mahallesi ile birçok ilden daha büyük bir konumda olan Balıkesir'in Edremit ilçesinde, merkez kırsal ayrımı yapılmadan çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor.

Kent merkezinden turistik Zeytinli, Güre, Altınoluk ve Akçay Mahallelerine en uzaktaki Narlı, Bostancı ve Hacıarslanlar gibi kırsal mahallelere kadar belediye hizmetleri eksiksiz olarak ulaştırılıyor.

Kırsal mahallelerde yapılan çalışmalar ile yağmur suyu hatları yapılıp, dere yatakları temizlenirken, parke taş kaplamaları ile üst yapısı modern bir hale getiriliyor. Son olarak Mehmet Alan Mahallesi ve Güre-Yassıçalı Mahallesi'nde meydan düzenlemesi ve sokakları parka taş kaplaması yapıldı.

Merkez kırsal ayrımı yapmadan belediye hizmetlerini her noktaya ulaştırdıklarını kaydeden Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Merkezden en uzaktaki köyümüze kadar kentimizin her bir noktası bizler için çok önemli. Hiçbir ayrım gözetmeden 160 bin Edremit'li için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - BALIKESİR