Balıkesir'in Edremit ilçesinde Nevruz Bayramı düzenlenen etkinlik ile kutlandı.
Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu'nda Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası kutlama programı çeşitli etkinlikleri gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası kutlama programı etkinlikleri saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Baharın habercisi Nevruz geleneğinin yaşatıldığı programda birlik, beraberlik, bolluk, bereket temennileri dile getirildi.
Etkinlikler dahilinde Kaymakam Ahmet Odabaş ve protokol tarafından Nevruz ateşinin yakılması ve temsili demir dövme töreni yapıldı. Geleneksel Nevruz kutlamaları etkinliklerinin gerçekleştirildiği törende protokol üyeleri ile minik öğrencilerin yumurta tokuşturması renkli anlara sahne oldu. Program halk oyunları gösterisinin akabinde son buldu. Programa; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, AK Parti Edremit Belediye Başkan Adayı Muhammed Vurmaz, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR
Son Dakika › Yerel › Edremit'te Nevruz Bayramı coşkusu - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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