Meci Şenliği'nde zeytinyağının tadım sırları anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Meci Şenliği'nde zeytinyağının tadım sırları anlatıldı

Meci Şenliği\'nde zeytinyağının tadım sırları anlatıldı
17.01.2026 20:23  Güncelleme: 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen Zeytinyağı Tadım Atölyesi, Meci Şenliği kapsamında gerçekleştirildi. Uzmanlar eşliğinde zeytinyağının kalite kriterleri ve tadım teknikleri hakkında bilgi verildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde devam eden Meci Şenliği çerçevesinde düzenlenen "Zeytinyağı Tadım Atölyesi" yoğun ilgi gördü. Uzmanlar eşliğinde yapılan tadımda, kaliteli zeytinyağını ayırt etmenin püf noktaları anlatıldı.

Edremit'te geleneksel Meci Şenliği tüm coşkusuyla sürerken, bölgenin en önemli değerlerinden biri olan zeytinyağına dair farkındalık oluşturmak amacıyla özel bir program gerçekleştirildi. Edremit Ticaret Odası (ETOLab) Tadım Panel Lideri Yüksek Kimyager Zülal Taçar'ın koordinesinde düzenlenen atölyede, zeytinyağının duyusal analizi ve kalite kriterleri ele alındı.

Katılımcılara zeytinyağının meyvemsilik özellikleri, aroma profili ve doğru tadım teknikleri hakkında uygulamalı bilgiler veren Taçar, kaliteli bir zeytinyağının boğazda bıraktığı yakıcılık ve meyvemsi kokusunun önemine dikkat çekti. Zeytine adanmış ömürlerin geçtiği bu kadim topraklarda, sofraların vazgeçilmezi olan zeytinyağına dair kültürel mirasın korunması hedeflenen programda konuklar, doğru bilinen yanlışları ve zeytinyağı hakkında birçok bilgiyi öğrenme fırsatı buldu.

Etkinlik sonunda, zeytinyağı kültürünü en iyi şekilde yaşatmaya yönelik gerçekleştirilen bu değerli atölye için Edremit Ticaret Odası'na ve emeği geçenlere teşekkür edildi. Etkinliğe, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker ve çok sayıda davetli katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
İstanbul’da harita yeniden çizilecek O bölgede dev bir kent kuruluyor İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor
Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir
Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı
Kazaya sebep olan ’kaynakçı’ya tekme tokat dayak Kazaya sebep olan 'kaynakçı'ya tekme tokat dayak
Yasadışı bahise dev darbe Çok sayıda tutuklama var Yasadışı bahise dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Mardin’de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu. Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.

20:46
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka’ya girdi
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi
19:40
Galatasaray’ın yedek kulübesi isyan çıkardı
Galatasaray'ın yedek kulübesi isyan çıkardı
19:33
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
18:54
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:12
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
17:47
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 21:13:42. #7.11#
SON DAKİKA: Meci Şenliği'nde zeytinyağının tadım sırları anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.