Meci Şenliği\'nde zeytinyağının tadım sırları anlatıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde devam eden Meci Şenliği çerçevesinde düzenlenen "Zeytinyağı Tadım Atölyesi" yoğun ilgi gördü. Uzmanlar eşliğinde yapılan tadımda, kaliteli zeytinyağını ayırt etmenin püf noktaları anlatıldı.

Edremit'te geleneksel Meci Şenliği tüm coşkusuyla sürerken, bölgenin en önemli değerlerinden biri olan zeytinyağına dair farkındalık oluşturmak amacıyla özel bir program gerçekleştirildi. Edremit Ticaret Odası (ETOLab) Tadım Panel Lideri Yüksek Kimyager Zülal Taçar'ın koordinesinde düzenlenen atölyede, zeytinyağının duyusal analizi ve kalite kriterleri ele alındı.

Katılımcılara zeytinyağının meyvemsilik özellikleri, aroma profili ve doğru tadım teknikleri hakkında uygulamalı bilgiler veren Taçar, kaliteli bir zeytinyağının boğazda bıraktığı yakıcılık ve meyvemsi kokusunun önemine dikkat çekti. Zeytine adanmış ömürlerin geçtiği bu kadim topraklarda, sofraların vazgeçilmezi olan zeytinyağına dair kültürel mirasın korunması hedeflenen programda konuklar, doğru bilinen yanlışları ve zeytinyağı hakkında birçok bilgiyi öğrenme fırsatı buldu.

Etkinlik sonunda, zeytinyağı kültürünü en iyi şekilde yaşatmaya yönelik gerçekleştirilen bu değerli atölye için Edremit Ticaret Odası'na ve emeği geçenlere teşekkür edildi. Etkinliğe, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker ve çok sayıda davetli katıldı. - BALIKESİR