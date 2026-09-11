Edremit Yolören\'de fabrika yangını, dumanlar çevre ilçelerden görüldü

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Edremit ilçesi Yolören Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye eri, su tankeri ve iş makinesiyle müdahale edilen yangında, gökyüzünü kaplayan yoğun siyah dumanlar çevre ilçelerden de görüldü.

Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir İtfaiyesi, Edremit Belediyesi ve BASKİ ekipleri sevk edildi.

Yangına, Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 15 itfaiye aracı ve 35 tonluk 1 su tankeriyle müdahale edildi. İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanlığı 1 iş makinesiyle çalışmalara destek verirken, BASKİ 2 su tankeri, Edremit Belediyesi ise 2 su tankeri ve 1 iş makinesi gönderdi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma ve soğutma çalışmaları sürerken, yükselen yoğun siyah dumanlar Edremit'in yanı sıra Gömeç ilçesinden ve sahil kesiminden de görüntülendi.