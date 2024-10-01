Efeler Anadolu Lisesi'nde Gıda Zehirlenmesi Olayı: İşletme Mühürlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Efeler Anadolu Lisesi'nde Gıda Zehirlenmesi Olayı: İşletme Mühürlendi

Efeler Anadolu Lisesi\'nde Gıda Zehirlenmesi Olayı: İşletme Mühürlendi

Efeler Belediyesi, Efeler Anadolu Lisesi öğrencilerinin gıda zehirlenmesi yaşadığı işletmeyi mühürledi. Öğrencilere yapılan müdahale sonucunda hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi. Belediye, hijyen denetimlerinin artırılacağını duyurdu.

01.10.2024 17:31  Güncelleme: 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediyesi, Efeler Anadolu Lisesi öğrencilerinin öğle yemeğinde yaşadığı gıda zehirlenmesi olayına hızlı bir şekilde müdahale ederek gerekli kurallara uymadığı tespit edilen işletmeyi mühürledi.

Olay, 30 Eylül Efeler Anadolu Lisesi'nde öğle meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lisede eğitim gören 8 öğrenci öğle arasında okul dışındaki bir işletmede tavuk-pilav yedi. Okula geri dönen öğrenciler bir süre sonra rahatsızlandı. Öğrencilerde mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri öğrencilere ilk müdahaleyi yaparak gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İşletme mühürlendi

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de ilgili işletmeden numune alarak inceleme başlattı. Efeler Belediyesi de kentte rutin olarak devam ettiği hijyen ve ruhsata uygunluk denetimlerinde söz konusu işletmenin de gerekli kurallara uymadığını tespit ederek işletmeyi mühürledi. Belediyenin müdahalesi halk sağlığını tehdit eden her türlü duruma karşı tüm uygulamaların eksiksiz yerine getirileceğini bir kez daha ortaya koydu. İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürütülen süreçte, belediye ekipleri, hijyen denetimlerinin artırılacağını ve bu tür vakaların önüne geçmek için daha sıkı tedbirler alacaklarını duyurdu.

"Denetimlerde hassas davranacağız"

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Belediye olarak vatandaşlarımızın sağlığı bizim en öncelikli görevimizdir. Yaşanan bu üzücü olayın tekrarlanmaması için tüm ilgili birimlerimizle, denetimlerde hassas davranmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Yerel Yönetim, Sağlık, Efeler, Eğitim, Yerel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Anadolu Lisesi'nde Gıda Zehirlenmesi Olayı: İşletme Mühürlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:58 İsrail’i vuran İran’dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak İsrail'i vuran İran'dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak
19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 21:22:27. #1.12#
SON DAKİKA: Efeler Anadolu Lisesi'nde Gıda Zehirlenmesi Olayı: İşletme Mühürlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement