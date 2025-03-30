Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Bayramı Görevde Olan Personelle Geçirdi

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde görev başında olan personelleri unutmayan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, gün boyu sokakların yanı sıra hastane, itfaiye ve belediye tesislerini de gezerek vatandaşlara şeker ikram edip bayramlarını kutladı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla saha faaliyetlerine hız kazandıran Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in ilk gün bayram mesaisi yoğun geçti. İlk önce bayramlaşma programı kapsamında resmi törene katılan Başkan Yetişkin, ardından hastanede tedavi gören vatandaşları ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Belediye personeli ve itfaiye ekipleriyle de bir araya gelerek emekleri için teşekkür eden Başkan Yetişkin, ziyaretlerinde birlik ve beraberlik mesajları verdi. Bayramın, toplumsal dayanışmayı ve kardeşliği pekiştiren en önemli zamanlardan biri olduğunu söyleyen Başkan Yetişkin, tüm Aydınlılara huzurlu bir bayram diledi.

Hastaları ve sağlık çalışanlarını unutmadı

Güne hastaneleri ziyaret ederek devam eden Başkan Yetişkin, tedavi gören vatandaşlarla ve özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı. Hastalara acil şifalar dileyen Başkan Yetişkin, sağlık emekçilerinin fedakarlıklarını vurgulayarak, "Onların emeği paha biçilemez. Her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik" diyerek bayram şekeri ikram etti.

Belediye çalışanları ile bayramlaştı

Efeler halkına hizmet için görev yapan ve 'mesai arkadaşlarım' dediği belediye personellerini de unutmayan Başkan Yetişkin, belediye işletmelerinde ve şantiyelerde çalışan personeli ziyaret etti. Bayram tatiline rağmen özveriyle çalışan personellere teşekkür eden Başkan Yetişkin, "Efeler için emek veren çalışma arkadaşımızın yanındayız. Onların çabası, ilçemizin gelişimi için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

İtfaiye ekiplerini ziyaret etti

Görevleri başında bayram geçiren itfaiye personelini de ziyaret eden Başkan Yetişkin, "Ateş savaşçılarımız, her an görevlerinin başında, canlarını ortaya koyarak vatandaşlarımızın güvenliğini sağlıyor. Hepsine minnettarız" diyerek itfaiye çalışanlarının bayramını kutladı.

Bayramın ilk gününü yoğun bir programla geçiren Başkan Yetişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda işe Efeler halkına bir kez daha iyi bayramlar dileyerek, "Nice güzel bayramlarda birlikte olmak dileğiyle, sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN