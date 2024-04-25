Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Romanya ve Estonyalı çocukları ağırladı - Son Dakika
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Romanya ve Estonyalı çocukları ağırladı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Romanya ve Estonyalı çocukları ağırladı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Romanya ve Estonyalı çocukları belediyede konuk ederek dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

25.04.2024 14:29  Güncelleme: 14:32
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Romanya ve Estonyalı çocukları belediyede konuk ederek dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Romanya ve Estonya vatandaşı çocuklar, 23 Nisan dolayısıyla Efeler'deki bir ortaokulun misafiri olarak Aydın'a geldi. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kendisini ziyaret eden çocuklarla Efeler Belediyesi Meclis Salonu'nda bir araya gelerek, konuklarına Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlattı.

"Aydın'a ve Efeler'e hoş geldiniz" diyerek konuşmasına başlayan Başkan Yetişkin, yabancı öğrencilere İngilizce hitap ederek, "Şu an çok heyecanlıyım. Ayrıca sizinle birlikte olmaktan da çok mutluyum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lidere sahip olduğumuz için onur duyuyorum. Atatürk, hem bizim için hem de tüm dünya için çok önemli bir lider. O çocuklara böyle bir günü armağan etti. Ata'mızın izinden ve ışığından asla ayrılmayacak, O'nu her yerde anlatmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Romanya ve Estonyalı çocukları ağırladı - Son Dakika

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