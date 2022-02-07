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Efeler Belediye Başkanı Atay'dan zeytinyağı atağı - Son Dakika

Efeler Belediye Başkanı Atay'dan zeytinyağı atağı

07.02.2022 12:18
Efeler Belediye Başkanı Atay'dan zeytinyağı atağı

Belediyenin tarım arazilerini üretime kazandırmasıyla dikkati çeken Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, bu kez de yaptığı zeytinyağı atağı ile takdir topladı.

Belediyenin tarım arazilerini üretime kazandırmasıyla dikkati çeken Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, bu kez de yaptığı zeytinyağı atağı ile takdir topladı.

Efeler Belediyesi'nin park, bahçe ve yeşil alanlarındaki zeytin ağaçlarından elde edilen mahsulden üretilen zeytinyağı Efe Bakkal raflarında yerini aldı. Cam şişede uygun fiyatla vatandaşlara sunulan Efeler'in sağlık deposu zeytinyağları satışa sunulan ilk günden itibaren vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Konuyla ilgili konuşan Başkan Atay, "Efelerimizin verimli toprakları geçmişten bu güne birçok uygarlığı beslemiş büyütmüştür. Bir dönem tarımda kendi kendine yeten ülkemiz bugün maalesef tarımsal kaynaklarını verimli şekilde kullanamıyor. Belediyemizin görev alanındaki zeytin ağaçlarından ürettiğimiz zeytinyağını Girne Mahallesi'ndeki Efe Bakkal'ımızda vatandaşlarımızla buluşturduk. Uygun fiyatıyla, sağlıklı, güvenilir birçok ürünümüzü Efelerli vatandaşlarımızın tüketimine sunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. - AYDIN

Efeler Belediye Başkanı Atay'dan zeytinyağı atağı
Efeler Belediye Başkanı Atay'dan zeytinyağı atağı

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Mehmet Fatih Atay, Efeler, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Efeler Belediye Başkanı Atay'dan zeytinyağı atağı - Son Dakika


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