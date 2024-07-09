Efeler Belediye Başkanı Mahalle Sakinleriyle Buluştu

Yerel

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Doğanköy ve Yılmazköy mahallelerinde vatandaşlarla buluşarak, talep ve önerileri dinledi.

Mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümlerin konuşulduğu buluşmalarda Başkan Yetişkin, mahallelerin mevcut durumunu gözlemledi. Mahalle muhtarlarıyla, yapılabilecek çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, gelecek projeler için mahalle sakinlerinin fikirlerini ön planda tuttuğuna dikkat çekti. Doğanköy ve Yılmazköy mahalle muhtarları, toplantılarda mahallelerinin sorunlarını ve bu sorunlara yönelik önerilerini dile getirdi. Talepleri dinleyen Başkan Yetişkin, beklentilerle ilgili gerekli adımların atılacağına dair söz verdi. Buluşmaların sonunda, mahalle sakinleri ve muhtarlar, Başkan Yetişkin ve ekibine teşekkür etti. - AYDIN