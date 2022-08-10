Başkan Atay: "Aşure ile gönüllerimizi birleştiriyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Atay: "Aşure ile gönüllerimizi birleştiriyoruz"

10.08.2022 17:19
Başkan Atay: "Aşure ile gönüllerimizi birleştiriyoruz"

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği'nin düzenlediği aşure hayrına katıldı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği'nin düzenlediği aşure hayrına katıldı.

Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği, Muharrem Ayı dolayısıyla aşure hayrı düzenledi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Yücel Balkım, dernek yöneticileri ve Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Sedat Uygun'un katıldığı hayırda, Efeler Belediyesi hizmet binası önüne kurulan dev kazanlardaki aşureler dualarla kaynatıldı. Hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram edildi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği'nin aşure hayrına katıldık. Birlik ve beraberlik aşının yapıldığı Muharrem Ayı, topraklarımızda binlerce yıldır hoşgörü ve sevgi içerisinde devam ediyor. Muharrem Ayı kültürümüz ve dinimizce kutsal bir aydır, aynı zamanda da matem ayıdır. Bu ayın bereketine biz de aşure dağıtarak gönüllerimizi birleştiriyoruz. Çeşitli tatlardan oluşan aşure gibi toplumun da din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde olması temennisiyle, Muharrem Ayı'nda yapacağımız tüm ibadetlerimizin kabul olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. - AYDIN

YORUMLAR
500
AK Partili kadınlardan 2 bin kişilik aşure hayrı AK Partili kadınlardan 2 bin kişilik aşure hayrı Efeler Belediye Başkanı Atay'dan hakkındaki iddia ile ilgili açıklama Efeler Belediye Başkanı Atay'dan hakkındaki iddia ile ilgili açıklama
Kaynak: İHA

Mehmet Fatih Atay, Muharrem Ayı, Efeler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Atay: 'Aşure ile gönüllerimizi birleştiriyoruz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:46 Ölümcül derecede zehirli! Ayakkabıya saklanan kobra yılanı korkuttu
16:36 Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor
16:31 Donald Trump, yemin altında sorgulanmadan önce sosyal medyadan tepki gösterdi: Muz cumhuriyeti
16:11 Şarkıcı Yeliz, 6 sene yaşadığı korkunç şiddeti anlattı: Saçım etimden kopmuştu
16:11 Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu
15:48 Çin'de hayvanlardan insanlara geçen yeni ölümcül bir virüs ortaya çıktı! En belirgin semptomları yorgunluk ve öksürük...
15:41 Başına 2500 dolar ödül veriliyor! Üniversiteliler, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalamayı başardı
15:40 ABD'de enflasyon rakamları temmuz ayında yüzde 8,5'e geriledi
15:37 Amerikalı kadın turist, Fransa'da girdiği umumi tuvalette tecavüze uğradı! Ülkede kaçak yaşadığı tespit edilen zanlı yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 17:19:41. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Atay: "Aşure ile gönüllerimizi birleştiriyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement