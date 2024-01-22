 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Ilıcabaşı mahalle sakinlerine yardım eli uzattı - Son Dakika
Üye Girişi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Ilıcabaşı mahalle sakinlerine yardım eli uzattı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Ilıcabaşı mahalle sakinlerine sağanak yağış sonrası su baskını yaşayan evlerini temizleyerek yardım etti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Ilıcabaşı mahalle sakinlerine yardım eli uzattı
22.01.2024 - 10:56,  Güncelleme: 11:03
Abone Ol

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Ilıcabaşı mahalle sakinlerine yardım eli uzattı.

Ilıcabaşı Mahallesi, geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından su baskınıyla karşı karşıya kaldı. Yağışlar sonrasında birçok ev sular altında kalırken, içindeki eşyalar da kullanılmaz hale geldi. Başkan Atay'ın yönlendirdiği Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hızla harekete geçerek, su basan evleri temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, zarar görev evleri balçıklardan ve atıklardan arındırmak için tazyikli sularla yıkadı, zarar gören eşyaları da tahliye etti.

"Yaşadığımız zor anlarda yanımızda olan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a teşekkür ederiz" diyen Ilıcabaşı Mahallesi Muhtarı Alim Tarım; "Yaşadığımız su baskınıyla ilgili olarak, Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gösterdiği hızlı ve etkili müdahale için minnettarız. Yaşadığımız olumsuz durum karşısında başkanımız Mehmet Fatih Atay'ın sergilediği duyarlılık, mahalle sakinleri olarak bize güç ve umut verdi. Başkanımıza ve belediye ekiplerine teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri de kendilerini yalnız bırakmayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Ilıcabaşı mahalle sakinlerine yardım eli uzattı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 06:41:34. #1.12#
SON DAKİKA: Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Ilıcabaşı mahalle sakinlerine yardım eli uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement