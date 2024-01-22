Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Ilıcabaşı mahalle sakinlerine yardım eli uzattı.

Ilıcabaşı Mahallesi, geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından su baskınıyla karşı karşıya kaldı. Yağışlar sonrasında birçok ev sular altında kalırken, içindeki eşyalar da kullanılmaz hale geldi. Başkan Atay'ın yönlendirdiği Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hızla harekete geçerek, su basan evleri temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, zarar görev evleri balçıklardan ve atıklardan arındırmak için tazyikli sularla yıkadı, zarar gören eşyaları da tahliye etti.

"Yaşadığımız zor anlarda yanımızda olan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a teşekkür ederiz" diyen Ilıcabaşı Mahallesi Muhtarı Alim Tarım; "Yaşadığımız su baskınıyla ilgili olarak, Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gösterdiği hızlı ve etkili müdahale için minnettarız. Yaşadığımız olumsuz durum karşısında başkanımız Mehmet Fatih Atay'ın sergilediği duyarlılık, mahalle sakinleri olarak bize güç ve umut verdi. Başkanımıza ve belediye ekiplerine teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri de kendilerini yalnız bırakmayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a teşekkür etti. - AYDIN