Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kadınlara Pozitif Ayrımcılık Uyguluyor

Hayata geçirdiği proje ve çalışmalarında kadınlara pozitif ayrımcılık uygulayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçedeki kadınların hem ekonomik hem de sosyal açıdan hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.
Efelerli kadınların ekonomik özgürlüğünü elde etmeleri için sadece kadınların istihdam edildiği Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nı hizmete sunan Başkan Atay, kadınların daha sosyal bir yaşam sürebilmesi için farklı mahallelerde 6 Hanımevinin kurdelesini kesti. İlçedeki kadın vatandaşlarla sık sık bir araya gelen ve taleplerini dinleyen Başkan Atay, bu kapsamda her hafta farklı mahallelerden kadınları Efeler Belediyesi Doğa Otel Restoran'da düzenlenen kahvaltıda ağırlıyor.
Doğa Otel ve Restoran'ın yeni konukları Güzelhisar, Yedi Eylül ve Çeştepe mahallelerinin kadın sakinleri oldu. Doğa Otel'de Başkan Atay ile birlikte kahvaltı yapan Efelerli hanımlar, istek ve önerilerini iletip samimi sohbetler gerçekleştirdi.
Efeler halkının desteği ile bir dönem daha Efeler Belediye Başkanlığı yapacağını ifade eden Başkan Atay, "Göreve gelmeden önce verdiğim sözlerin yüzde 96'sını gerçekleştirdim. Bu hizmetlerin çok büyük bir bölümü kadınlarla ilgili. Sadece kadınları istihdam ettiğimiz %100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası, çalışan annelerin çocuklarını güvenle emanet ettiği 5 gündüz bakımevi ve ders çalışmaya elverişli ortamıyla gençlerimizden tam not alan 16 Kitap Kafe, özel evlat sahibi annelerin çocuklarına eğitim verilen Otizm Yaşam Merkezi ve Down Kafe, sizlerin ücretsiz bir şekilde sosyalleşebildiği, özel günlerinizi kutlayıp ikramlar eşliğinde vakit geçirdiğiniz 6 Hanımevi ayrıcalıklı projelerden sadece bazıları" diye konuştu.
Hizmetlerden çok memnun olduklarını dile getiren Efelerli kadınlar, Başkan Atay'a olan desteklerinin süreceğini söyledi. Etkinlik çekilen hatıra fotoğraflarıyla son bulurken, kadınlar daha sonra Başkan Atay'ın Efeler'e kazandırdığı önemli projeleri gezdi. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kadınlara Pozitif Ayrımcılık Uyguluyor - Son Dakika
Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Çöpler Madeni'nde meydana gelen toprak kayması sonucunda 9 işçi kayboldu. Arama çalışmaları devam ederken, bölgede çekilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.
Süper Lig lideri Galatasaray'ın deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın nerede oynanacağı tartışmaları sona erdi. TFF, Eryaman Stadı'nın zemininin bozuk olduğu gerekçesiyle maçın Eryaman'da oynanmasına karar verdi. Ayrıca TFF, Ankaragücü, Kayserispor ve Rizespor'a stadyum zeminlerinin bakımlarının hızlandırılması konusunda uyarıda bulundu ve denetim ve yaptırımlarını arttıracağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a resmi bir ziyarette bulunuyor. Bu ziyaretin gündemi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ikili ilişkiler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgesel meselelerin ele alınması olacak.
Real Madrid'in dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i deplasmanda 1-0 yendiği maçta oyuna giremeyen milli futbolcumuz Arda Güler'in üzgün görüntüsü büyük tepki çekti.
Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, makamına gelen 85 yaşlarındaki bir kişiyi eşinin yanında itekleyerek dışarı çıkardı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği noktalarda vatandaşların tepkisiyle karşılaşıyor. O anlarda kaydedilen bir görüntüde vatandaşlardan biri tavırlarından rahatsız olduğu Başkan Ergün'e "Elini indir, beni böyle sevme! Ben köpek değilim" diyerek tepki gösterdi.
Yaptığı yayınlar ve açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Serdar Ortaç, son açtığı canlı yayında küfürler savurdu. Alkollü olduğu görülen Ortaç'ın küfürlerini duyan evdeki kadın çalışanı hemen telefonu alarak yayını kapattı.
Survivor All Star yarışmasında eski şampiyon Adem Kılıçcı'nın Acun Ilıcalı'nın teklifine talepleri nedeniyle anlaşamadığı belirtildi. Kılıçcı'nın ayda 350 bin TL ve 20 milyon TL'ye bir ev istediği konuşuluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?