Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kadınlara Pozitif Ayrımcılık Uyguluyor

Yerel

Hayata geçirdiği proje ve çalışmalarında kadınlara pozitif ayrımcılık uygulayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçedeki kadınların hem ekonomik hem de sosyal açıdan hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Efelerli kadınların ekonomik özgürlüğünü elde etmeleri için sadece kadınların istihdam edildiği Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nı hizmete sunan Başkan Atay, kadınların daha sosyal bir yaşam sürebilmesi için farklı mahallelerde 6 Hanımevinin kurdelesini kesti. İlçedeki kadın vatandaşlarla sık sık bir araya gelen ve taleplerini dinleyen Başkan Atay, bu kapsamda her hafta farklı mahallelerden kadınları Efeler Belediyesi Doğa Otel Restoran'da düzenlenen kahvaltıda ağırlıyor.

Doğa Otel ve Restoran'ın yeni konukları Güzelhisar, Yedi Eylül ve Çeştepe mahallelerinin kadın sakinleri oldu. Doğa Otel'de Başkan Atay ile birlikte kahvaltı yapan Efelerli hanımlar, istek ve önerilerini iletip samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Efeler halkının desteği ile bir dönem daha Efeler Belediye Başkanlığı yapacağını ifade eden Başkan Atay, "Göreve gelmeden önce verdiğim sözlerin yüzde 96'sını gerçekleştirdim. Bu hizmetlerin çok büyük bir bölümü kadınlarla ilgili. Sadece kadınları istihdam ettiğimiz %100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası, çalışan annelerin çocuklarını güvenle emanet ettiği 5 gündüz bakımevi ve ders çalışmaya elverişli ortamıyla gençlerimizden tam not alan 16 Kitap Kafe, özel evlat sahibi annelerin çocuklarına eğitim verilen Otizm Yaşam Merkezi ve Down Kafe, sizlerin ücretsiz bir şekilde sosyalleşebildiği, özel günlerinizi kutlayıp ikramlar eşliğinde vakit geçirdiğiniz 6 Hanımevi ayrıcalıklı projelerden sadece bazıları" diye konuştu.

Hizmetlerden çok memnun olduklarını dile getiren Efelerli kadınlar, Başkan Atay'a olan desteklerinin süreceğini söyledi. Etkinlik çekilen hatıra fotoğraflarıyla son bulurken, kadınlar daha sonra Başkan Atay'ın Efeler'e kazandırdığı önemli projeleri gezdi. - AYDIN