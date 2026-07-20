Başkan Yetişkin Vali Varol\'u ağırladı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Aydın Valisi Dr. Osman Varol'u ağırladı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Başkan Yetişkin ve Vali Varol, Efeler'e ilişkin çeşitli konular üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette, kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmeler de yapıldı. Görüşmede, kamu kurumları arasındaki uyum, iş birliği ve dayanışmanın kentte yürütülecek hizmetlerin etkinliği açısından taşıdığı öneme de değinildi.

Başkan Anıl Yetişkin, nazik ziyaretinden dolayı Vali Dr. Osman Varol'a teşekkür ederken, Vali Varol da misafirperverliği dolayısıyla Başkan Yetişkin'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - AYDIN