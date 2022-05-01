Efeler Belediyesi, 1 Mayıs yürüyüşüne katıldı - Son Dakika
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Efeler Belediyesi, 1 Mayıs yürüyüşüne katıldı

01.05.2022 17:17
Efeler Belediyesi, 1 Mayıs yürüyüşüne katıldı

Efeler Belediyesi, 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından düzenlenen yürüyüşe katılarak, işçi bayramını kutladı.

Efeler Belediyesi, 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından düzenlenen yürüyüşe katılarak, işçi bayramını kutladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm ülkede olduğu gibi Efeler'de de coşkuyla kutlandı. Pandemi yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte iki yıl aradan sonra, 1 Mayıs İşçi Bayramı Atatürk Kent Meydanı'nda emekçilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, saat 11.30'da Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde belediye personeli ile buluşarak, arkasında büyük bir kalabalıkla 1 Mayıs kortejinin başlayacağı Taş Köprü Mevkii'ne yürüdü. Tarihi Taş Köprü'de bir araya gelen işçi sendikaları, Sivil Toplum Kuruluşları'nın temsilcileri, oda ve derneklerin temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri ile binlerce işçi, ellerinde Türk Bayrakları ve sloganlarla Doğu Gazi Bulvarı'ndan Atatürk Kent Meydanı'na yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalarda 1 Mayıs Tertip Komitesi adına Öznur Özağaç ve Ali Demir konuşma yaptı. Sloganlar eşliğinde devam eden konuşmaların ardından alanı dolduran kalabalık yöresel oyunlarla kutlamalara devam etti.

Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; "Bugün 1 Mayıs, emeğin ve emekçinin bayramı. Emeği en yüce değer olduğunun anımsandığı bir gün bugün. Tüm işçilerimizin, tüm emekçilerimizin bayramını kutluyorum. Bu yıl 1 Mayıs arife gününe denk geldi. Bu sebeple bu seneki anlamının çok daha farklı ve büyük olduğunu düşünüyorum ve herkesin emek bayramını kutluyorum. Bizler 'Emeğin Efeler'iyiz'. Emekten ve dayanışmadan asla vazgeçmeyiz. Yaşasın 1 Mayıs" dedi. - AYDIN

Efeler Belediyesi, 1 Mayıs yürüyüşüne katıldı
Efeler Belediyesi, 1 Mayıs yürüyüşüne katıldı
Efeler Belediyesi, 1 Mayıs yürüyüşüne katıldı
Efeler Belediyesi, 1 Mayıs yürüyüşüne katıldı
Efeler Belediyesi, 1 Mayıs yürüyüşüne katıldı
Efeler Belediyesi, 1 Mayıs yürüyüşüne katıldı
Efeler Belediyesi, 1 Mayıs yürüyüşüne katıldı

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Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Fatih Atay, 1 Mayıs, Efeler, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi, 1 Mayıs yürüyüşüne katıldı - Son Dakika


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