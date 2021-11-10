Efeler Belediyesi çalışanları Atatürk'ü andı - Son Dakika

Efeler Belediyesi çalışanları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83'üncü yıl dönümünde Efeler Belediye hizmet binası önünde düzenlenen törenle andı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde tüm yurtta olduğu gibi Efeler'de de saygı ve özlemle anıldı. Efeler Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen törene, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ı, Aydın Valiliği'nce düzenlenen resmi törene katılması nedeniyle belediye önündeki anma töreninde Başkan Yardımcısı Özgür Alkaç temsil etti.

Saat 09.05'te çalan siren sesleriyle Ata'nın aziz hatırası için 2 dakikalığına hayat durdu. Hizmet binası önünde bulunan İzmir Bulvarı'ndaki sürücüler de araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile tören sona erdi. - AYDIN