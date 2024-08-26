Efeler Belediyesi Çocuklara Sanat Atölyesi Düzenliyor - Son Dakika
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Efeler Belediyesi Çocuklara Sanat Atölyesi Düzenliyor

Efeler Belediyesi Çocuklara Sanat Atölyesi Düzenliyor

Efeler Belediyesi, Kızılcaköy Mahallesi Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'İçimdeki Sanatçı Büyüyor' adlı Sanat Atölyesi ile çocukların sanatsal yeteneklerini keşfetmelerine imkan tanıyor. Atölyede çocuklar resim aracılığıyla hayal güçlerini keşfediyor ve özgün bireyler olarak yetişme fırsatı buluyorlar.

26.08.2024 15:15  Güncelleme: 15:17
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Efeler Belediyesi, Kızılcaköy Mahallesi Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'İçimdeki Sanatçı Büyüyor' adlı Sanat Atölyesi ile çocukların sanatsal yeteneklerini keşfetmelerine imkan tanıyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in öncülüğünde hayata geçirilen Çocuk Sanat Atölyesi, her Salı günü 14.30-16.30 saatleri arasında çocukların yoğun ilgisiyle gerçekleşiyor. Efeler Belediyesi Sanat Atölyesi'nde, çocukların resim aracılığıyla hayal güçlerini keşfetmelerine yönelik çeşitli etkinlikler yapılıyor. Atölyeler sırasında çocuklar, eğlenceli ve interaktif çalışmalarla hem kendilerini ifade etme hem de özgün ve özgüvenli bireyler olarak yetişme fırsatı buluyor.

Başkan Anıl Yetişkin, çocukların doğuştan gelen sanatsal ifade yeteneklerinin gelişimine büyük önem verdiklerini belirterek, "Picasso'nun dediği gibi, 'Her çocuk bir sanatçıdır; sorun büyüdüğümüzde nasıl sanatçı kalabileceğimizdir.' Biz de Efeler Belediyesi olarak, çocuklarımızın sanatsal ruhunu açığa çıkarmak ve onların özgüven, cesaret ve hayal gücü gibi değerlerini geliştirmek için bu atölyeleri düzenliyoruz. Atölyemiz, çocukların hayal güçlerini özgürce kullanabilecekleri ve sosyal becerilerini geliştirebilecekleri bir ortam sunuyor" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi Çocuklara Sanat Atölyesi Düzenliyor - Son Dakika

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