Efeler Belediyesi, Eski Zabıta Müdürü Gönen Sarı\'yı Lokma Hayrı ile Andı

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Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2021 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski Zabıta Müdürü Gönen Sarı'yı 3'üncü ölüm yıl dönümünde lokma hayrı ile andı.

Merhum Gönen Sarı anısına, Efeler Belediyesi Hizmet Binası önünde düzenlenen lokma hayrında belediye çalışanları ve vatandaşlar bir araya geldi. Anma etkinliğine katılanlar, dualarla Gönen Sarı'yı andı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Gönen Sarı'nın Efeler Belediyesi'nde yaptığı hizmetlerin unutulmayacağını belirterek, "Gönen Sarı, çalışma disiplini ve örnek kişiliğiyle her zaman hatırlanacak. Onu rahmetle anıyor, ailesine ve sevenlerine bir kez daha sabırlar diliyoruz" dedi. - AYDIN