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Efeler Belediyesi, Kadın Muhtar Adayları İçin Eğitim Programı Düzenledi - Son Dakika
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Efeler Belediyesi, Kadın Muhtar Adayları İçin Eğitim Programı Düzenledi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yerel seçimler öncesi kadın muhtar adayları için eğitim programı düzenledi. Programda kadınların aday olma süreci, seçim stratejileri ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konular ele alındı. Başkan Atay, kadınlara yönelik yaptığı hizmetleri anlattı ve marka değeri yüksek bir Efeler için çalışacaklarını belirtti.

26.12.2023 - 16:00,
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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yaklaşan yerel seçimler öncesi kadın muhtar adayları için önemli bir iş birliğini daha hayata geçirdi.

Efeler Belediyesi, Ege Kadın Buluşması Platformu ve Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneği ortaklığında kadın muhtar ve aza adayları için eğitim programı düzenlendi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kadınların nasıl aday olabilecekleri, seçime nasıl hazırlanabilecekleri, seçim stratejileri, iletişim teknikleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi birçok konunun ele alındığı eğitimde kadın muhtar ve aza adaylarıyla bir araya geldi.

Muhtarlık için adım atarak elini taşın altına koyan, siyasi yaşamda 'ben de varım' diyen tüm kadınları gönülden kutladığını belirten Başkan Atay, kadınlara yönelik yaptığı hizmetleri anlattı.

KADINLARA YÖNELİK PROJELER AYAKTA ALKIŞLANDI

Göreve geldiğinde yaptığı ilk hizmetin, seçim çalışmalarında karşılaştığı kadınların talebi doğrultusunda Ovaeymir Mahallesi'nde Kadınlar Parkı açmak olduğunu ifade eden Başkan Atay; çalışan annelerin çocukları için okul öncesi eğitim veren 5 Gündüz Bakım Evi, kadınların sosyalleşebildiği, içinde ücretsiz ikramların olduğu 6 Hanımevi, sadece kadınların istihdam edildiği kadınların ekonomik hayatına katılımını sağlayan Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına yönelik Efesem Akademi, okuldan sonra çocukların, gençlerin ders çalışıp kitap okuyabildikleri 14 Kitap Kafe, Aydın'da ilk kez Down Kafe ve Otizm Yaşam Merkezi gibi çok sayıda hizmetin detaylarını anlattı.

"MARKA DEĞERİ YÜKSEK BİR EFELER İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Başkan Atay, "Belediye Başkanlığının güzel yanı insanlarının hayatına dokunan hizmetleri hayata geçirmek ve onların mutluğunu görmek. Bu paha biçilemez bir duygu. Mutlu geri dönüşler, hayata geçirdiğimiz projelerin doğru olduğunu bize gösteriyor. Kadınların, çocukların tabi ki her kesimden vatandaşımızın hayatına dokunan işlere imza atmaya devam edeceğiz. Marka değeri yüksek bir Efeler yaratabilmek için de var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Başkan Mehmet Fatih Atay, konuşmasının ardından muhtar adaylarının sorularını da yanıtlayarak kadın adayların taleplerini dinleyip, çalışmalarında destek olma sözü verdi.

Efeler Belediyesi, Kadın Muhtar Adayları İçin Eğitim Programı Düzenledi
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi, Kadın Muhtar Adayları İçin Eğitim Programı Düzenledi - Son Dakika


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