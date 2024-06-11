Efeler Belediyesi Kurban Bayramı için Kurban Kesim Noktalarını Belirledi - Son Dakika
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Efeler Belediyesi Kurban Bayramı için Kurban Kesim Noktalarını Belirledi

Efeler Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde kurban ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bayram süresince hijyenik ve düzenli kurban kesimleri için 6 kesim noktası belirlendi.

11.06.2024 15:38
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Efeler Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı bir ortamda ve huzur içinde gerçekleştirebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Bayram süresince kurban kesimlerinin hijyenik ve düzenli bir şekilde yapılması amacıyla yoğun bir çalışma yürüten Efeler Belediyesi, kurban kesim noktalarını belirledi. Efeler Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruya göre; Çeştepe Hayvan Pazarı, Zeybek Mahallesi TOKİ Konutları, Köprülü Mahallesi Cihanoğlu Camii yanı, Ilıcabaşı Mahallesi Ayter Alanı (Forum Aydın AVM yanı), Ata Mahallesi Kapalı Pazar Yeri ve Mimar Sinan Mahallesi Şair Ömer Bulvarı No: 39 Özçöllü Sitesi yanı boş arsa olarak belirlendi.

Bu yıl Efeler'de hazırlanan 6 kesim noktası, vatandaşların sağlığını korumak ve çevre temizliğini sağlamak adına özel olarak hazırlandı. Kesim işlemleri sırasında muhtemel aksaklıkların önüne geçmek için gerekli tüm tedbirler alındı ve ilgili birimlerin koordinasyonu sağlandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi Kurban Bayramı için Kurban Kesim Noktalarını Belirledi - Son Dakika

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