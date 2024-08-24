Efeler Belediyesi Mahalle Yollarını Yeniliyor

Yerel

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve ekibi, Efeler'i daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında; Kardeşköy, İmamköy, Yılmazköy ve Girne mahallelerindeki yollar yenilendi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çeşitli nedenlerle bozulmuş olan yollarda kapsamlı bir iyileştirme sürecine girdi. Girne Mahallesi'nde döşeme taşlarıyla kaplı yolların eski taşları söküldü ve zemin üzerinde detaylı bir çalışma yapıldı. Zemin iyileştirme işlemlerinin ardından, eski taşlar yenileriyle değiştirildi ve yolun kalitesi artırıldı.

İmamköy, Yılmazköy ve Kardeşköy mahallelerinde ise vatandaşların sıklıkla tarım arazilerine ulaşmak için kullanılan yollar asfaltla kaplandı. Bu faaliyetlerin ardından çiftçiler, akaryakıttan tasarruf edebilecek ve yoldaki iyileştirmeler sayesinde mahsullerini zarar görmeden tarlalarından satış noktalarına ulaştırabilecek.

Yapılan çalışmalar nedeniyle oldukça memnun olduğunu ifade eden mahalle sakinleri, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Efeler Belediyesi, yol yapım ve onarım çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini ve tüm mahallelerde benzer iyileştirmelerin yapılacağını bildirdi. - AYDIN