Efeler Belediyesi'nde zabıta memuru açığa alındı - Son Dakika
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Efeler Belediyesi'nde zabıta memuru açığa alındı

13.05.2022 11:01
Efeler Belediyesi'nde zabıta memuru açığa alındı

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli memur G.T ile alakalı gündeme gelen olumsuzluk sonucunda söz konusu personelle ilgili soruşturma başlatılarak, soruşturma sonuçlanana kadar açığa alındı.

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli memur G.T ile alakalı gündeme gelen olumsuzluk sonucunda söz konusu personelle ilgili soruşturma başlatılarak, soruşturma sonuçlanana kadar açığa alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Efeler Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Başurgan, "Belediyemizde zabıta memuru olarak görev yapan personel G.T hakkında derhal soruşturma başlatılmış, kendisi soruşturma sonuçlanana kadar açığa alınmıştır. Müdürlüğümüz içerisinde olumsuz davranışlara asla müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi'nde zabıta memuru açığa alındı - Son Dakika


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