Efeler Belediyesi'nden 5 bin kişilik aşure hayrı

AYDIN - Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Muharrem Ayı dolayısıyla 5 bin kişilik aşure hayrında bulundu.

Efeler Belediyesi, Yağcılariçi'nde 5 bin kişilik aşure hayrı düzenledi. Belediye çalışanlarının kurduğu stantta bereket aşı aşure kazanının başına geçen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, vatandaşlarla sohbet edip bizzat aşure ikram etti. Aşurenin yapılışı ve içindeki malzemelerin çeşitliliği itibariyle özel bir tat olduğunu söyleyen Başkan Atay, "Aşure, kültürümüzde kardeşliğin, birlikteliğin sembolüdür. Acılarımızı tatlıya çevirebileceğimizin, mutluluğu ve barışı ikram ederek yayabileceğimizin örneğidir. Muharrem Ayı'nda birçok farklı etnik unsurdan insanlarımızın kalplerinin, duygularının birleştiği, dayanışma içinde oldukları günleri yaşıyoruz. Biz de Efeler Belediyesi olarak yaya trafiğinin yoğun olduğu Yağcılariçi'nde kırsal mahallelerde yaşayan halkımızın da kent merkezini en çok ziyaret ettikleri gün olan bu salı gününde aşure ikramında bulunuyoruz. Birlik ve beraberliği, kalplerimizi, dostluklarımızı pekiştiriyoruz. Bu tür geleneklerimiz kaynaşmamızı sağlıyor" diye konuştu.