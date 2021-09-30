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Efeler Belediyesi'nden anlamlı park açılışı - Son Dakika

Efeler Belediyesi'nden anlamlı park açılışı

30.09.2021 16:20
Efeler Belediyesi'nden anlamlı park açılışı, System.String[]

Efeler Belediyesi tarafından Zeybek Mahallesinde, Şehit Pilot Albay Dilaver Karsavuranoğlu Parkı açıldı.

Efeler Belediyesi tarafından Zeybek Mahallesinde, Şehit Pilot Albay Dilaver Karsavuranoğlu Parkı açıldı. Şehidin ailesinin de bulunduğu açılışta, Başkan Atay vatan sevgisinin önemine dikkat çekti.

Aydın'a değer katan önemli kişiler ve şehitlerin isimleri açılan parklarda ölümsüzleştirilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda harekete geçen ve seçim döneminde verdiği park sözünü yerine getiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Zeybek Mahallesi'nde hizmete sunulacak olan Şehit Pilot Albay Dilaver Karsavuranoğlu Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreni öncesinde kısa bir konuşma yapan Başkan Atay; "Yaşamdaki en büyük sevgi, vatan sevgisidir" diyerek vatan sevgisinin önemine dikkat çekti. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen açılışta konuşan mahalle muhtarı Mehmet Aker, Başkan Atay'a teşekkür ederek parkın hayırlı olmasını diledi.

Seçim döneminde verilen sözlerin tek tek tutulduğunu ifade eden Zeybek Mahallesi Muhtarı Mehmet Aker; "Açılan bu parkın mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Başkanımız tarafından daha önce söz verilen vaatlerin hepsi tek tek yerine getiriliyor. Bu hizmetlerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Mahallemize sözü verilen pazar yerinin de açılışında beraber olmak üzere, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Muhtar Aker'in pazar yeri sözünü hatırlatmasına yanıt veren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; "Tecrübeli muhtar olunca, 'bir sözün daha var, unutma' demeye getiriyor bana. Evet, o planlamadan geçtiği zaman pazar yerini de gerçekleştireceğiz. Bu dönem içerisinde pazar yerini yapmaya çalışacağız. Planlama ile ilgili bir sıkıntı var. Onu da buradan belirteyim. Bilmeyen arkadaşlar geciktiriyoruz diye düşünmesin. Planlamadan geçtiği zaman onu da gerçekleştireceğiz" dedi.

"En büyük sevgi, vatan sevgisidir"

Bir insanın yaşamındaki en büyük sevginin vatan sevgisi olduğunu belirten Başkan Atay; "İnsanların siyaset yaptığı süreç içerisinde elbette mutlu olduğu vardır. Bugün de benim çok mutlu olduğum anlardan bir tanesi, siyaset yaşamımda. Verdiğin bir sözü yerine getirmiş olmanız, insanlar tarafından kabul görmeniz, insanların yaptığınız hizmetleri anlayışla karşılıyor olmaları ve sonuçta da mutluluklarını artırıyor olduğunu görmemiz hepimizi çok güzel duygulara kaptırıyor. Bugün de böyle duygular içerisindeyiz. Seçimden önce verdiğimiz sözler neyse hepsini yerine getiriyoruz. Bugün de bu anlamlı parkın açılışını gerçekleştireceğiz. Ailesi burada. Bir insanın yaşamındaki en büyük sevgi vatan sevgisidir. Bugün ismini verdiğimiz bu park, vatanı için canını feda etmekten gözünü bile kırpmayan bir insanın ismini yaşatmaktan ibaret. O sevgisini gösterirken yaşamını yitirdi. Bize düşen görev de onun ismini ölümsüzleştirmektir. Biz onun vatan yapmış olduğu bu hizmetine karşılık küçük de olsa bir park açarak yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Vatanımıza olan sevgimizi bir kez daha hatırlattığı için çok teşekkür ediyoruz Dilaver Karsavuranoğlu'na, kendisine Allah rahmet eylesin. Ailesine de çok teşekkür ederim, vatanını seven bir evlat yetiştirmişsiniz. Bu parkın çocuklarımıza, kadınlarımıza, hepimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Atay, Şehit Pilot Albay Dilaver Karsavuranoğlu'nun ailesi ile birlikte parkın açılış kurdelesini kesti. - AYDIN

Efeler Belediyesi'nden anlamlı park açılışı
Efeler Belediyesi'nden anlamlı park açılışı
Efeler Belediyesi'nden anlamlı park açılışı
Efeler Belediyesi'nden anlamlı park açılışı
Efeler Belediyesi'nden anlamlı park açılışı
Efeler Belediyesi'nden anlamlı park açılışı
Efeler Belediyesi'nden anlamlı park açılışı

Efeler, Albay, Pilot, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi'nden anlamlı park açılışı - Son Dakika


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