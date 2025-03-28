Efeler Belediyesi\'nden Bayramda Ücretsiz Mezarlık Servisi

Efeler Belediyesi, arife günü ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü Kemer ve Tellidede mezarlıklarındaki yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti sağlayacak.

Vatandaş odaklı hizmetlerine devam eden Efeler Belediyesi, bayram öncesi ve bayramda mezarlık ziyaretleri için vatandaşlara ücretsiz servis imkanı sunacak. Efeler Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre 29 Mart Cumartesi günü 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Bey Camii önünden her saat başı mezarlıklara ulaşım için servisler hareket edecek. - AYDIN