Efeler Belediye Meclisi'nden eğitim tahsisi - Son Dakika
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Efeler Belediye Meclisi'nden eğitim tahsisi

Efeler Belediye Meclisi\'nden eğitim tahsisi
03.06.2026 10:08  Güncelleme: 10:10
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Efeler Belediyesi, Zafer Mahallesi'ndeki 173,50 metrekarelik taşınmazı 2 yıllığına bedelsiz olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis etti. Meclis kararı oy birliğiyle alındı.

Efeler Belediyesi meclisinin Haziran ayı toplantısında alınan kararla Zafer Mahallesi'ndeki taşınmaz eğitim için bedelsiz olarak 2 yıllığına İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edildi.

Efeler Belediye Meclisi'nin Haziran ayı olağan toplantısında, iki önemli ek gündem maddesi görüşülerek meclis üyelerinin oy birliğiyle karara bağlandı. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in ilçedeki eğitime destek vermek için gündeme alınan, Efeler Belediyesi'ne ait, Zafer Mahallesi 781 ada 28 parseldeki 173,50 metrekare alan, Aydın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 2 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edildi. Mecliste oy birliğiyle kabul edilen bu kararla birlikte, eğitim altyapısına kamu yararı gözetilerek önemli bir katkı sağlandı. Sürecin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla meclis tarafından Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e yetki verildi. Öte yandan Cumhuriyet Mahallesi 1593 ada 20 parselin batı bölgesinde ihtiyaç duyulan trafo alanının belirlenmesine yönelik imar düzenlemesi, ilgili komisyonun değerlendirmesinin ardından mecliste oy birliğiyle onaylanarak yürürlüğe girdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Efeler, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediye Meclisi'nden eğitim tahsisi - Son Dakika

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