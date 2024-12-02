Efeler Belediyesi'nden Engelsiz Yaşam Projeleri - Son Dakika
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Efeler Belediyesi'nden Engelsiz Yaşam Projeleri

Efeler Belediyesi\'nden Engelsiz Yaşam Projeleri

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in 'Engelsiz Efeler' mottosuyla yürüttüğü projeler, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırıyor ve hayatlarını kolaylaştırıyor. Efe Masa ve spor projeleri ile engelli bireylere destek sağlanıyor.

02.12.2024 16:36  Güncelleme: 16:38
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Engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını sağlamak ve kendilerine olan güvenlerini kazandırmak hedefiyle çalışan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in "Engelsiz Efeler" mottosuyla yürüttüğü projelerle, engelli bireylerin hayatı kolaylaşıyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Engelsiz Efeler" vizyonuyla, herkesin eşit ve erişilebilir bir yaşam sürebileceği bir kent hedefiyle önemli adımlar atıyor. Başkan Yetişkin'in liderliğinde hayata geçirilen projeler, sadece engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmakla kalmıyor; aynı zamanda toplumsal farkındalık oluşturarak herkes için daha kapsayıcı bir kent modeli oluşturuyor.

"Herkes için eşit ve erişilebilir hizmet"

Efeler Belediyesi, vatandaşların belediye hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla Efe Masa Başvuru Masası'nı geliştirdi. İşitme engelli bireylerle daha etkili iletişim kurabilmek adına Efe Masa personeli işaret dili eğitimi aldı. Bu eğitim sayesinde, işitme engelli vatandaşlar kendilerini daha rahat ifade edebilirken, taleplerine hızlı ve doğru çözümler bulabiliyor.

Engellerin asla bir sorun olmaması gerektiğine dikkat çeken Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin; "Herkesin eşit hizmet alma hakkına sahip olduğu bir kentte, engeller asla bir sorun olmamalıdır. İşaret dili eğitimi, yalnızca iletişimdeki engelleri kaldırmakla kalmıyor; aynı zamanda insanlara kendilerini değerli hissettiriyor" dedi.

Efe Masa personeli, yalnızca iletişim kurmakla yetinmiyor, engelli vatandaşlara belediyedeki işlemlerinde birebir eşlik ederek, sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini de sağlıyor. Bu uygulama, özellikle yaşlı ve engelli bireylerin takdirini topluyor.

"Engelleri sporla aşıyoruz"

Efeler Belediyesi, engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımını teşvik eden spor projeleriyle öne çıkıyor. İşitme engelli bireyler için düzenlenen özel pilates eğitimleri, fiziksel sağlığın yanı sıra sosyal etkileşimi de artırıyor. Engelli bireylerin topluma daha fazla katılabilmesini önemsediklerini vurgulayan Başkan Yetişkin; "Spor, yalnızca bireylerin fiziksel sağlığını desteklemekle kalmaz; aynı zamanda toplumsal bağları güçlendiren bir araçtır. Engelli bireylerin topluma daha fazla entegre olmasını sağlamayı önemsiyoruz ve bu tür etkinlikleri artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Otizm Yaşam Merkezi ve Down Kafe"

Otizmli bireylerin gelişimini desteklemek ve onlara uygun bir yaşam alanı sağlamak amacıyla kurulan Otizm Yaşam Merkezi, eğitim programları ve etkinlikleriyle ailelere de büyük destek sunuyor. Öte yandan Down Sendromlu bireylerin istihdam edildiği Down Kafe, bu bireylerin sosyal hayatta aktif bir rol üstlenmesine imkan tanıyor. Başkan Yetişkin, bu projelerin önemine vurgu yaparak, Otizm Yaşam Merkezi ve Down Kafe'nin yalnızca hizmet sunan yerler olmadığını aynı zamanda sevgi, dayanışma ve farkındalığın hayat bulduğu alanlar olduğuna dikkat çekti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Anıl Yetişkin, Politika, Efeler, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi'nden Engelsiz Yaşam Projeleri - Son Dakika

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