Efeler Belediyesi\'nin evde bakım hizmetleri sürüyor

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in hayata geçirdiği Evde Bakım Hizmetleri, kısa sürede vatandaşların en çok takdir ettiği sosyal projelerden biri haline geldi. Alanında uzman ve güler yüzlü ekipler, merkez ve kırsal mahallelerde düzenli ziyaretler gerçekleştirerek ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında oluyor.

Yürüme güçlüğü yaşayan, Alzheimer ve demans gibi rahatsızlıkları bulunan, kronik hastalığı olan ya da yatağa bağımlı vatandaşlara yönelik berber ve kuaför hizmeti ile ev temizliği hizmeti sunuluyor. Bu uygulama, özellikle yalnız yaşayan ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan bireyler için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Evde Bakım Hizmetleri'nden yararlanmak isteyen vatandaşlar; Efe Masa, Efe Mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabiliyor. Mahalle muhtarları ve komşular da ihtiyaç sahipleri adına talepte bulunabiliyor.

Ramazan ayında Efeler Belediyesi Sosyal Yardım Ağı (EFESYA) ekipleri, ilçenin farklı mahallelerinde belirlenen aileleri ziyaret ederek gıda kolilerini hanelere ulaştırıyor. Yardımlar yalnızca temel ihtiyaçları karşılamakla kalmıyor; Ramazan'ın paylaşma ve kardeşlik ruhunu evlere taşıyor.

Kardeş Eli Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla binlerce ailenin sofrasına destek sağlanırken, dayanışma kültürü her geçen gün daha da güçleniyor. - AYDIN