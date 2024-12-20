Efeler Belediyesi\'nden Kapsamlı Temizlik Çalışmaları

Yerel

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki mahallelerde gerçekleştirdiği kapsamlı temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ekipler, yabani otların temizlenmesi, sokakların süpürülüp yıkanması ve çevre düzenlemesi gibi detaylı çalışmalarla mahalleleri daha yaşanabilir hale getiriyor. Vatandaşların temiz ve düzenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların son adresi Mimar Sinan Mahallesi olurken, çalışmalar mahalle sakinlerinin de beğenisini topladı. Müdürlüklerin ortak çalışmaları sadece sokakların temizlenmesiyle sınırlı kalmazken; yollarda, kaldırımlarda, yeşil alanlarda gerçekleştirilen düzenlemeler ile mahallelerin genel yapısı iyileştirildi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yapılan çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Mesai arkadaşlarımız koordineli bir şekilde mahallelerimizi daha temiz ve düzenli hale getirmek için çalışıyor. Amacımız, halkımızın yaşadığı çevrenin sağlıklı, güvenli ve estetik açıdan güzel olmasını sağlamak. Vatandaşlarımızdan da çevre temizliği konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz." dedi. - AYDIN