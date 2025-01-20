Efeler Belediyesi'nden Kişisel Veri Koruma Eğitimi - Son Dakika
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Efeler Belediyesi'nden Kişisel Veri Koruma Eğitimi

Efeler Belediyesi\'nden Kişisel Veri Koruma Eğitimi

Efeler Belediyesi, çalışanlarına kişisel verilerin korunması hakkında eğitim düzenleyerek hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Avukat Onur Özdiker'in sunduğu üç saatlik etkinlikte, kişisel verilerin yasal yükümlülükleri ve korunma yolları detaylı şekilde anlatıldı.

20.01.2025 15:46  Güncelleme: 15:48
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Efeler Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla personelini çeşitli alanlardaki uzmanlarla buluşturmayı sürdürüyor. Bu etkinliker sayesinde belediye çalışanları, bilgi ve becerilerini geliştirmeye devam ederken, Avukat Onur Özdiker, Efeler Belediyesi çalışanlarına kişisel verilerin korunması konusunda bilgilerini aktardı.

Kişisel verilerin korunması, günümüzde giderek daha büyük bir önem kazanan ve yanlış kullanıldığında ciddi sonuçlar doğurabilen bir konu haline geldi. Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte, Avukat Onur Özdiker, katılımcılara yaklaşık üç saat süren kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Özdiker, dinleyicilere kişisel verilerin önemini ve yasal yükümlülüklerini detaylı bir şekilde açıkladı. Ayrıca, kişisel verilerin izinsiz kullanılmasının önlenmesi için alınabilecek tedbirler hakkında bilgi verdi. Etkinlik sonunda, Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Apaydın, Avukat Onur Özdiker'e katkılarından dolayı teşekkür ederek bir plaket takdim etti. Bu tür eğitimlerin belediye personelinin bilinçlenmesine ve hizmet kalitesinin yükselmesine büyük katkı sağladığı vurgulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi'nden Kişisel Veri Koruma Eğitimi - Son Dakika

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