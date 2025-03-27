Efeler Belediyesi\'nden Ramazan Bayramı\'na Özel Tatlı İkramı

Efeler Belediyesi, Ramazan Bayramı'na özel olarak hazırladığı tatlıları uygun fiyata vatandaşlarla buluşturmaya başladı. Belediye bünyesindeki sosyal tesislerden Menderes Park'ta satışa sunulan cevizli baklava, cevizli kalbura bastı, tulumba, kadayıf gibi geleneksel tatlılar bayram sofralarına lezzet katacak.

Hijyenik şartlarda, usta eller tarafından hazırlanan bayram tatlıları, vatandaşlara uygun fiyatlarla sunuluyor. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, bayramların dayanışma ve paylaşma kültürünü yansıttığını belirterek, "Hemşehrilerimizin bayram sofralarına katkı sunmak için lezzetli ve hesaplı tatlılarımızı hazırladık. Tüm vatandaşlarımızı Menderes Park'a bekliyoruz" dedi. - AYDIN