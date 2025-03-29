Efeler Belediyesi'nden Ramazan Boyunca Dayanışma ve Sosyal Hizmetler - Son Dakika
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Efeler Belediyesi'nden Ramazan Boyunca Dayanışma ve Sosyal Hizmetler

Efeler Belediyesi\'nden Ramazan Boyunca Dayanışma ve Sosyal Hizmetler

Efeler Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenlediği iftar programları, gıda kolisi yardımları ve temizleme çalışmalarları ile vatandaşların yanında oldu. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, hemşehrileriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

29.03.2025 15:07  Güncelleme: 15:09
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Efeler Belediyesi Ramazan ayı boyunca düzenlediği çalışmalar, etkinlikler ve sosyal yardımlarla vatandaşların yanında olurken, Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in öncülüğünde gerçekleştirilen hizmetler ilçede dayanışma ve paylaşım ruhunu pekiştirdi.

Ramazan'ın bereketi, Efeler'in dört bir yanında kurulan iftar sofralarında paylaşıldı. Efeler Belediyesi tarafından 15 farklı mahallede düzenlenen iftar programlarına binlerce vatandaş katıldı. Başkan Anıl Yetişkin, iftar sofralarında hemşehrileriyle buluşarak onların taleplerini ve önerilerini dinledi. Ramazan ayının son iftar yemeği ise Pınarbaşı Mesire Alanı'nda belediye personeliyle birlikte yapıldı.

Efeler Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet veren Kent Lokantası, Ramazan ayında iftar saatlerine göre düzenlendi. Menüler zenginleştirilerek vatandaşlara daha çeşitli ve doyurucu iftar seçenekleri sunuldu. Güncellenen çalışma saatleri ve menüler belediyenin sosyal medya hesaplarından duyurularak geniş kitlelere ulaştırıldı.

Ramazan ayında dayanışmanın en güzel örneklerinden biri de Kardeş Eli Projesi kapsamında gerçekleştirildi. Belediye ekipleri, mahalle mahalle dolaşarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolileri ulaştırdı. Başvuru yapan ailelere tek tek ulaşan ekipler, Ramazan'ın paylaşma ruhunu Efeler'de yaşattı.

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, vatandaşların daha sağlıklı ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için ilçedeki cami ve ibadethanelerde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise özellikle bakım ve onarıma ihtiyaç duyulan Baltaköy ve Gölcük mahallelerindeki camileri yeniledi. Çevre düzenlemesi yapılan ibadethanelerde tuvaletlerin bakım ve onarımı da tamamlandı.

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilçedeki fırınlarda sıkı denetimler gerçekleştirdi. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde işletme belgeleri, hijyen standartları, ekmek gramajı ve gıda güvenliği gibi kriterler titizlikle incelendi. Kurallara uymayan işletmelere yasal çerçevede gerekli yaptırımlar uygulanarak halk sağlığı ön planda tutuldu.

Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında kabristan ziyaretlerinin artması dolayısıyla, Efeler halkının daha rahat bir ortamda kabir ziyaretlerini yapabilmeleri için detaylı bir temizlik çalışması yürüttü. Yabani bitkiler temizlenip, ağaçlar budanarak mezarlıklar düzenli hale getirildi. Böylece vatandaşlar, sevdiklerinin mezarlarını daha sağlıklı ve temiz bir ortamda ziyaret etme imkanı buldu.

Ramazan ayı boyunca sık sık vatandaşlarla bir araya gelen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, iftar sofralarında, mahalle ziyaretlerinde ve çeşitli etkinliklerde halkın taleplerini dinledi. Hemşehrileriyle birebir temas kurarak sorunları yerinde tespit eden Başkan Yetişkin, belediye olarak çözüm odaklı çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi'nden Ramazan Boyunca Dayanışma ve Sosyal Hizmetler - Son Dakika

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