Efeler Belediyesi’nden Ramazan Dayanışması: 5 Bin Vatandaş İftarda Buluştu - Son Dakika
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Efeler Belediyesi’nden Ramazan Dayanışması: 5 Bin Vatandaş İftarda Buluştu

Efeler Belediyesi’nden Ramazan Dayanışması: 5 Bin Vatandaş İftarda Buluştu

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in öncülüğünde düzenlenen iftar sofralarında Ramazan'ın ilk dört gününde 5 binden fazla vatandaş bir araya geldi. Başkan Yetişkin, bu uygulamanın Ramazan boyunca devam edeceğini belirtti.

06.03.2025 22:31  Güncelleme: 22:34
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Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen iftar sofralarında ilk dört günde 5 binden fazla Efelerli vatandaşlar bir araya geldi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Ramazan ayında da ilçe genelinde dayanışma örneklerini sergilemeye devam ediyor. Ramazan ayının ilk dört gününde kentin farklı noktalarında kurduğu iftar sofraları ile binlerce vatandaşla bir araya gelen Başkan Yetişkin, bu uygulamanın Ramazan boyunca sürdüreceklerini belirtti. Ramazan ayında da şehirde dayanışma köprüleri kuran Başkan Yetişkin, özel günlerde de hemşehrileriyle buluşmayı sürdürüyor. Efeler Belediyesi, Ramazan'ın ilk dört gününde Mesudiye, Gölhisar, Orta ve Umurlu mahallelerinde iftar sofrası kurdu. Oldukça yoğun ilgi gören anlamlı organizasyonlarda 5 binden fazla vatandaş, bereketli organizasyonlara misafir oldu. Etkinlikler, Ramazan ayı boyunca kentin çeşitli mahallelerinde uygulanmaya devam edecek. Öte yandan hangi mahallelerde iftar programı düzenleneceği Efeler Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından duyuruluyor. Kalpleri fetheden programlar nedeniyle oldukça memnun olduğunu ifade eden vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi’nden Ramazan Dayanışması: 5 Bin Vatandaş İftarda Buluştu - Son Dakika

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