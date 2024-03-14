Umurlu Halı Saha açılışı şehit haberi nedeniyle ertelendi

Yerel

Efeler Belediyesi'nin 15 Mart Cuma günü gerçekleştirmeyi planladığı Umurlu Halı Saha açılışı Konya'dan gelen şehit haberi sonrası ertelendi.

Başkan Atay şahsi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada açılışın ileri bir tarihe alındığını belirterek, "15 Mart Cuma günü gerçekleştirmeyi planladığımız Umurlu Halı Sahamızın açılışı, Efeler'imize düşen şehit ateşi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında eğitim uçağının düşmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan hemşehrimiz Uzm. Çvş. Ercan Güven'e bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Başkan Mehmet Fatih Atay, şehit haberini alır almaz İYİ Parti seçim otobüsünden müzik çalınmaması talimatında bulundu. - AYDIN