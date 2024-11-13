Efeler Belediyesi'nden Yeni Hizmet: İş Yeri Açma Süreci Kolaylaşıyor - Son Dakika
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Efeler Belediyesi'nden Yeni Hizmet: İş Yeri Açma Süreci Kolaylaşıyor

Efeler Belediyesi\'nden Yeni Hizmet: İş Yeri Açma Süreci Kolaylaşıyor

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, iş yeri açmak isteyen vatandaşlara ruhsat alımında yardımcı olmak için yeni bir hizmet başlattı. Zabıta Müdürlüğü, süreçteki belirsizlikleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

13.11.2024 14:54  Güncelleme: 14:56
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ilçede iş yeri açmak isteyen vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak yeni bir hizmeti hayata geçirdi.

İş yeri açma sürecini daha şeffaf ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, başlattığı uygulama ile vatandaşların ruhsat alımı sürecinde ihtiyaç duyduğu her türlü desteği sunuyor. İşyeri açmayı planlayan kişiler, Zabıta Müdürlüğü ruhsat birimine başvurarak işletmelerinin açılış süreciyle ilgili sorularına yanıt bulabilecek. Efeler Belediye Başkanı Yetişkin, yeni uygulamanın önemine vurgu yaparak, iş yeri açma sürecinde vatandaşların karşılaşabileceği her türlü belirsizliği ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.

Başkan Yetişkin, "İşyeri açmak isteyen vatandaşlarımızın süreci en başından doğru bilgilerle yürütmelerini sağlamak istiyoruz. Yeni hizmetimiz kapsamında, vatandaşlarımız işletmelerinin faaliyete uygun olup olmadığı, hangi belgelerin gerektiği, başvuru sürecinin nasıl ilerlediği gibi konularda Zabıta Müdürlüğü'müzden detaylı bilgi alabilecekler" dedi.

Başkan Yetişkin, bu hizmetin hem süreçteki şeffaflığı artıracağını hem de vatandaşlara zamandan tasarruf sağlama konusunda büyük katkı sunacağını vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi'nden Yeni Hizmet: İş Yeri Açma Süreci Kolaylaşıyor - Son Dakika

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