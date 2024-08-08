Efeler Belediyesi'ne yeni bir ödeme emri gönderildi - Son Dakika
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Yerel

Efeler Belediyesi'ne yeni bir ödeme emri gönderildi

Efeler Belediyesi\'ne yeni bir ödeme emri gönderildi

Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarıyla ilgili icra takibi başlatılan Efeler Belediyesi'ne bugün yeni bir ödeme emri daha gönderildi. Belediyeden 15 günlük yasal süre içinde 23 milyon liralık ödeme talep edilmişti. Şimdi ise 18 milyon liralık bir ödemenin daha yapılması istendi.

08.08.2024 17:27  Güncelleme: 17:28
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Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlarıyla ilgili icra takibi başlatılan Efeler Belediyesi'ne bugün yeni bir ödeme emri daha gönderildi.

SGK, Efeler Belediyesi'nin ve belediyeye ait şirketlerin geçmiş dönemde ödenmeyen toplam 308 milyon TL borcun 86 milyon liralık kısmı için icra takibi başlatmış, belediyeden 15 günlük yasal süre içinde 23 milyon liralık ödemenin yapılmasını talep etmişti. Efeler Belediyesi'ne 60 milyon liralık yeni bir ödeme emri gönderildi ve bu kapsamda 18 milyon liralık bir ödemenin daha belediyeye tanınan 15 günlük yasal süre içinde gerçekleştirilmesi istendi. Buna göre Efeler Belediyesi 308 milyon TL SGK borcunun toplamda 41 milyon TL'sini verilen yasal sürede ödemek ve kalan borçlar için de taşınmaz teminatı vermek zorunda.

Borçları yapılandırmak ve ödemek için gerekli adımları hızla attıklarına değinen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 15 günlük yasal süre içinde borcun ödenmemesi durumda menkul ve gayrimenkul mallarına haciz işlemlerinin başlatılacağını belirterek, "SGK'nın bazı belediyelere yönelik bu uygulamaları, yerel yönetimlerin kamu hizmetlerini sürdürebilmesi açısından zorluklar oluşturmaktadır. Efeler Belediyesi olarak, bu zorlukların aşılabilmesi için daha esnek ve adil bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğine inanıyoruz. Efeler Belediyesi, değerli Efeler halkının güveni ve desteğiyle güçlüdür. Tüm engellemelere rağmen Efeler Belediyemizin hizmetleri, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına en hızlı ve en doğru şekilde yerine getirmek için kesintisiz devam edecektir" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi'ne yeni bir ödeme emri gönderildi - Son Dakika

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