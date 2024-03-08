Efeler Belediyesi, Türk Kadınlar Birliği\'nin Kurucu Üyesi Emine Nadide Çakılcı\'nın adını taşıyan parkı açtı

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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anlamlı bir açılış gerçekleştirerek, Aydın'ın ilk kadın derneği Türk Kadınlar Birliği'nin Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Merhume Emine Nadide Çakılcı'nın adının yaşatılacağı parkı hizmete açtı.

"Kadınların hakları için çabalayan bir kadının adını ölümsüzleştiriyoruz"

Açılışa katılan kişilere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Hepiniz hoş geldiniz. Bir etkinliğimizde daha bizi yalnız bırakmadığınız için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. 5 yıllık görev sürem içerisinde beni hiç yalnız bırakmadınız. Sevgili kadın örgütlerine de şükranlarımı sunuyorum. Sivil Toplum Örgütleri'ne, siyasi parti temsilcilerine de çok teşekkür ediyorum. Bir söz vardır 'hak verilmez, alınır'. Bunun için mücadele etmek gerekir. Evet bugün, anlamlı bir günde öyle bir kişi için bu parkın açılışını yapıyoruz ki; mücadeleden yılmadan, kadınların, çocukların bütün haklarını elde etmesi için çabalayan bir yaşam anlayışına sahip olan kişinin adını ölümsüzleştiriyoruz. Bu bizim için çok önemliydi, yaşam anlayışımızın da bir göstergesiydi. Ben buranın yapımını gerçekleştirdim ama adının verilmesi konusunda gereken öneriyi yapan başkan ve bütün kadın derneklerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Esas alkışlanması gereken sizsiniz, sağ olun. Bu parkın, bu mahallenin hem çehresi için hem de kadınlarımızın, çocuklarımızın bir sosyal alan bulmaları için önemli olduğunu düşünüyorum. Buranın, hepimize, Efeler halkına hayırlı olmasını diliyorum. Seçim dönemi desteklerinizi bekliyor, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

"Annem Türk kadınının saygınlığı için çok emek verdi"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde annesinin adının bir parka verilmesinin aileleri için gurur verici olduğunu kaydeden, Merhume Emine Nadide Çakılcı'nın oğlu Sait Çakılcı törende kardeşinin adına da bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Annemin Türk Kadınlar Birliği'ndeki arkadaşlarıyla birlikte toplumda Türk kadınının yerini iyileştirmek için, saygınlığını iyileştirmek için, toplumdaki cinsiyet eşitliğini sağlamak için çok emek verdiğini hep gözlemledim. Onun bu vizyonu ile büyüdük biz çocukken. Şimdi de yıllar sonra bunun hala hatırlanıyor olması ve toplumda bir karşılık görüyor olması da benim için çok umut verici. Çünkü umuda çok ihtiyacımızın olduğu dönemlerden geçiyoruz. Bu tür değerlerin önemsendiğini görmek çok büyük mutluluk ve gurur verici. Bu güzel parkın oluşturulmasında annemin ismini verilmesinde emeği geçen Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay, belediye yetkilileri, Türk Kadınlar Birliği yönetimi, bütün paydaşlara minnettar olduğumu belirtmek istiyorum. Umarım parkımız Aydın için hayırlı, uğurlu olur"

Efeler Belediyesi'nce Efeler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Emine Nadide Çakılcı Parkı'nın açılış törenine, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Merhum Çakılcı'nın kıymetli ailesi ve yakınları, İYİ Parti Efeler İlçe Başkanı Özgür Metin ile yönetimi, ilçedeki kadın dernekleri, kentteki siyasi partilerin, derneklerinin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının ve sendikaların temsilcileri ile Efeler Belediyesi meclis üyeleri ve adayları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN