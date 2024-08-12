Efeler Belediyesi Yaz Akşamlarında Açık Hava Sineması Etkinlikleri Düzenliyor - Son Dakika
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Efeler Belediyesi Yaz Akşamlarında Açık Hava Sineması Etkinlikleri Düzenliyor

Efeler Belediyesi Yaz Akşamlarında Açık Hava Sineması Etkinlikleri Düzenliyor

Efeler Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırma ve toplumsal etkinlikleri zenginleştirme konusundaki uygulamalarını yaz akşamlarında açık hava sineması etkinlikleri ile sürdürüyor. Başkan Yetişkin, aileler ve arkadaşlar arasındaki bağları güçlendirmek, sosyal etkileşimi artırmak ve toplumsal birlikteliği teşvik etmek amacıyla düzenledikleri organizasyona tüm Efeler halkını davet etti.

12.08.2024 15:30  Güncelleme: 15:31
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Efeler Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırma ve toplumsal etkinlikleri zenginleştirme konusundaki uygulamalarını yaz akşamlarında açık hava sineması etkinlikleri ile sürdürüyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşları, sıcak yaz akşamlarını daha eğlenceli hale getirecek bir açık hava sineması etkinliği gerçekleştiriyor. Herkesin ilgisini çekebilecek ve aileler için ideal bir etkinlik olan bu sinema keyfi, "Bursa Bülbülü" adlı filmle yaşanacak.

Film, 15 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Umurlu Mahallesi meydanında ve 16 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Dalama Mahallesi meydanında gerçekleştirilecek. Her iki gösterim de tamamen ücretsiz şekilde ve tüm vatandaşlara açık olacak.

Başkan Yetişkin, aileler ve arkadaşlar arasındaki bağları güçlendirmek, sosyal etkileşimi artırmak ve toplumsal birlikteliği teşvik etmek amacıyla düzenledikleri organizasyona tüm Efeler halkını davet etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi Yaz Akşamlarında Açık Hava Sineması Etkinlikleri Düzenliyor - Son Dakika

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