Efeler Belediyesi Yaz Kursları Çocukların Sosyalleşmesini ve Beceri Kazanmasını Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Efeler Belediyesi Yaz Kursları Çocukların Sosyalleşmesini ve Beceri Kazanmasını Sağlıyor

Efeler Belediyesi Yaz Kursları Çocukların Sosyalleşmesini ve Beceri Kazanmasını Sağlıyor

Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen yaz kursları, çocukların sosyal çevreleriyle etkileşim kurmalarını ve yeni beceriler kazanmalarını sağlıyor. Halk oyunları dersleri ise yoğun ilgi görüyor.

22.07.2024 13:59  Güncelleme: 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediyesi tarafından çeşitli alanlarda düzenlenen yaz kursları, çocukların hem sosyalleşmesini hem de eğlenerek yeni beceriler kazanmasını sağlıyor. Bu kapsamda yer alan halk oyunları dersleri de yoğun ilgi görüyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşları, yaz aylarında çocukların tatillerini en verimli şekilde geçirmeleri için yaz kursları açtı. Proje sayesinde Efelerli çocuklar; yabancı dil ve sporun yanı sıra sanatın birçok alanında ücretsiz şekilde alanında uzman eğitmenler tarafından ders alıyor. Çocukların sosyal çevreleriyle etkileşim kurmalarına yardımcı olan, özgüvenlerini yükselten ve dayanışma duygusunu güçlendiren kursların bir parçası olan halk oyunları da çocuklar tarafından çok sevildi. Bu kapsamda Aydın yöresi zeybek oyunu öğrenen çocuklar; kültürel mirasa sahip çıkıyor ve geleneksel değerleri yaşatıyor.

Efeler Belediyesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda Pazartesi ve Çarşamba günleri 15.30 ve 19.00 saatleri arasında düzenlenen derslerde çocuklar oldukça keyifli vakit geçiriyor.

Efelerli ebeveynler, çocukları için çok sayıda ve çeşitli alanlarda tamamen ücretsiz şekilde düzenlenen yaz kursları nedeniyle Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Efeler, Kültür, Yerel Haberler, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi Yaz Kursları Çocukların Sosyalleşmesini ve Beceri Kazanmasını Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
10:30 Sıcaktan bunalan vatandaşlar Buzluk mağarasına akın etti Sıcaktan bunalan vatandaşlar Buzluk mağarasına akın etti
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
14:35 Trabzonspor, Ruzomberok’u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:57 Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 15:10:35. #1.11#
SON DAKİKA: Efeler Belediyesi Yaz Kursları Çocukların Sosyalleşmesini ve Beceri Kazanmasını Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement