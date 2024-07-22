Efeler Belediyesi Yaz Kursları Çocukların Sosyalleşmesini ve Beceri Kazanmasını Sağlıyor

Yerel

Efeler Belediyesi tarafından çeşitli alanlarda düzenlenen yaz kursları, çocukların hem sosyalleşmesini hem de eğlenerek yeni beceriler kazanmasını sağlıyor. Bu kapsamda yer alan halk oyunları dersleri de yoğun ilgi görüyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşları, yaz aylarında çocukların tatillerini en verimli şekilde geçirmeleri için yaz kursları açtı. Proje sayesinde Efelerli çocuklar; yabancı dil ve sporun yanı sıra sanatın birçok alanında ücretsiz şekilde alanında uzman eğitmenler tarafından ders alıyor. Çocukların sosyal çevreleriyle etkileşim kurmalarına yardımcı olan, özgüvenlerini yükselten ve dayanışma duygusunu güçlendiren kursların bir parçası olan halk oyunları da çocuklar tarafından çok sevildi. Bu kapsamda Aydın yöresi zeybek oyunu öğrenen çocuklar; kültürel mirasa sahip çıkıyor ve geleneksel değerleri yaşatıyor.

Efeler Belediyesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda Pazartesi ve Çarşamba günleri 15.30 ve 19.00 saatleri arasında düzenlenen derslerde çocuklar oldukça keyifli vakit geçiriyor.

Efelerli ebeveynler, çocukları için çok sayıda ve çeşitli alanlarda tamamen ücretsiz şekilde düzenlenen yaz kursları nedeniyle Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e teşekkür etti. - AYDIN