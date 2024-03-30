Efeler Belediyesi, yerel seçim sebebiyle semt pazarlarını bugün kurdu

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Efeler Belediyesi, ilçede Pazar günü kurulacak olan semt pazarlarının, yerel seçim sebebiyle bugün kurulduğunu duyurdu.

Yerel seçimlere saatler kala Aydın'da da seçim heyecanı yaşanırken, merkez ilçe Efeler'de Pazar günü kurulacak olan semt pazarları ile ilgili Efeler Belediyesi'nden duyuru yapıldı. Pazar günü ilçe genelinde kurulan Soğukkuyu, Kemer, Efekent ve Kurtuluş semt pazarlarının seçim yasakları sebebiyle 30 Mart Cumartesi günü kurulduğunu duyurdu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın adıyla atılan bilgilendirme mesajında "Değerli Efeler halkı, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçim dolayısıyla Soğukkuyu, Kemer, Efekent ve Kurtuluş semt pazarlarımız bugün kurulmuştur. İlçemizde yarın pazar kurulmayacaktır. Tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur" ifadeleri yer aldı. - AYDIN