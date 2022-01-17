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Efeler'de asfalt üretim tesisi kuruluyor - Son Dakika

Efeler'de asfalt üretim tesisi kuruluyor

17.01.2022 16:12
Efeler'de asfalt üretim tesisi kuruluyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kentin ulaşım ağını hızla daha modern bir hale getirebilmek için asfalt üretim tesisi kuruyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kentin ulaşım ağını hızla daha modern bir hale getirebilmek için asfalt üretim tesisi kuruyor.

Efeler Belediyesi tarafından Fen İşleri Müdürlüğü'nün Tepecik Mahallesi'nde bulunan şantiye alanına Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi kuruluyor. Efeler Belediyesi bu kapsamda, kırsal mahalleler başta olmak üzere ihtiyaç duyulan yolları asfaltlayabilmek için son teknoloji ürünü olan sathi kaplama aracını bünyesine kazandırdı. Böylece daha önce iki araç ile yapılan asfaltlama çalışmaları tek araç ile yapılabilecek. Aynı anda hem zift, hem de mıcır serileceğinden mahallelerdeki yol yenileme çalışmaları hızla tamamlanacak. Bu yıl içinde faaliyete başlayacak olan Asfalt Üretim Tesisi ile Efeler'in tüm kırsal mahalle yollarının asfaltlanması planlanıyor. - AYDIN

Efeler'de asfalt üretim tesisi kuruluyor
Efeler'de asfalt üretim tesisi kuruluyor
Efeler'de asfalt üretim tesisi kuruluyor
Efeler'de asfalt üretim tesisi kuruluyor

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Fen İşleri Müdürlüğü, Mehmet Fatih Atay, Tragger, Efeler, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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