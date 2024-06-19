Yerel

Efeler'de çıkan yangında 2'si metruk 3 ev zarar gördü

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde Ilıcabaşı Mahallesi'nde yerleşim alanında çıkan yangın tarım arazisine sıçradı. Yangında 2'si metruk toplam 3 ev zarar görürken, alevlerin arasında kalan bir vatandaş kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ilıcabaşı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın evlere ve zeytinlik araziye sıçradı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evde yemek yerken alevler arasında kalan 88 yaşındaki Mustafa Ali Yalçınkaya isimli vatandaşı polisler kurtardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler arasında kalan bir kaplumbağayı da itfaiye ekipleri kurtardı. Yangında 2'si metruk toplam 3 ev ve zeytinlik alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları itfaiye ekipleri tarafından sürdürülüyor.