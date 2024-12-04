Efeler'de Deprem İzleme İstasyonları Kurulacak - Son Dakika
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Efeler'de Deprem İzleme İstasyonları Kurulacak

Efeler\'de Deprem İzleme İstasyonları Kurulacak

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, depremlerde can ve mal kayıplarını en aza indirmek için ilçenin çeşitli yerlerine deprem izleme istasyonları kurulacağını duyurdu. İstasyonlar, jeolojik hareketleri 24 saat boyunca takip edecek ve elde edilen veriler, yetkililerle paylaşılacak.

04.12.2024 17:11  Güncelleme: 17:13
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, depremlerde yaşanabilecek can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, ilçenin farklı bölgelerine deprem izleme istasyonları kurulacak ve jeolojik hareketler, daha etkin bir şekilde takip edilebilecek.

Efeler Belediyesi Aralık ayı Meclis Toplantısı ilk oturumu, Efeler Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından, gündem dışı konularda da önemli kararlar alındı. Toplantıda Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ilçede deprem izleme istasyonlarının kurulması ve bu istasyonlardan elde edilecek verilerin yetkililerle paylaşılmasını içeren proje önerisi gündeme alındı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Gözpınar, Eğrikavak ve Baltaköy mahallelerinde deprem izleme istasyonlarının kurulmasını içeren projesini duyurdu. Kurulacak istasyonlar, 24 saat boyunca depremle ilgili disiplinlere ait parametreleri kaydedecek ve ilçedeki jeolojik hareketler yakından izlenecek. Elde edilen veriler, yetkili kurumlarla paylaşılacak ve açık erişim sağlanacak.

Başkan Yetişkin, bu projeyle ilgili olarak, "Deprem öncesinde jeolojik farklılıkların ve diğer etkenlerin tespit edilmesi büyük önem taşıyor. Bu proje, hem depremlerin tahmin edilmesine hem de depremlerde oluşabilecek zararın en aza indirilmesine katkı sağlayacaktır" dedi.

Yetişkin'in önerisi, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilerek, bir sonraki meclis gündemine alındı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler'de Deprem İzleme İstasyonları Kurulacak - Son Dakika

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