Efeler\'de Eski Minibüs Garajı Alanında Otopark Projesi Başladı

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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Zafer Mahallesi'nde bulunan eski minibüs garajı alanında başlatılan otopark projesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, eski minibüs garajı alanında asfaltlama çalışmalarına başladı. Başkan Yetişkin, projeyle ilgili bilgi alarak çalışmaların ilerleyişini yerinde gözlemledi. İncelemeleri sırasında Başkan Yetişkin'e, belediye başkan yardımcıları da eşlik etti. Başkan Yetişkin, vatandaşların ulaşım konusundaki ihtiyaçlarına cevap vermek ve şehir estetiğini artırmak amacıyla başlatılan bu çalışmaların önemine vurgu yaparak, "Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Alanı en kısa sürede vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda otopark olarak hizmete açacağız" dedi. - AYDIN