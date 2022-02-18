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Efeler'de hizmete açılan 4'üncü Kitap Kafe gençlerin ilgi odağı oldu - Son Dakika

Efeler'de hizmete açılan 4'üncü Kitap Kafe gençlerin ilgi odağı oldu

18.02.2022 18:12

Efeler'de hizmete açılan 4'üncü Kitap Kafe gençlerin ilgi odağı oldu Aydın'ın Efeler ilçesinde modern yaşam alanlarının oluşturulması için çalışmalarını sürdüren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatı ile hizmete sunulan 4'üncü Kitap Kafe, açıldığı ilk günden bu yana gençlerin...

Efeler'de hizmete açılan 4'üncü Kitap Kafe gençlerin ilgi odağı oldu

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde modern yaşam alanlarının oluşturulması için çalışmalarını sürdüren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatı ile hizmete sunulan 4'üncü Kitap Kafe, açıldığı ilk günden bu yana gençlerin ilgi odağı oldu.

Ata Mahallesi Tepecik Bulvarı'nda 2 gün önce düzenlenen törenle hizmete giren 4'üncü Kitap Kafe, ders çalışmak, kitap okumak ve araştırma yapmak isteyen gençlere ev sahipliği yapıyor. Açılışın üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen 4'üncü Kitap Kafe de gençlerin ilgi odağı haline geldi. Daha önce açılan üç kitap kafenin ardından yeni kitap kafenin kendi mahallelerinde de açıldığı için mutlu olduklarını aktaran öğrenciler, Başkan Atay'a teşekkür etti.

Kitap Kafe'ye gelen gençlerden Buse Aksoy, "En güzel yanı yakın olması, evime 5-6 dakika yürüyüş mesafesinde, o açıdan çok iyi, çok beğendim. Ders çalışmak için, sınavlara hazırlanmak için iyi olur diye düşünüyorum" dedi.

Mustafa Akkoyun ise, "Efeler Belediyesi'nin ilk kurduğu kitap kafeleri de gezdim, ziyaret ettim. Açıkçası bundan iki hafta önce keşke benim mahallemde de olsa demiştim. Dileklerim yerine geldi hemen bir hafta sonra burada kitap kafe açılacağını duydum çok mutlu oldum. Açıldıktan sonra hemen gelmek istedim şöyle bir gözlemledim. Mahallemiz için, çocuklar için, insanlar için çok güzel bir yer. Toplumumuz için gerçekten bu tarz şeylere ihtiyacımız var" dedi.

Mahallelerine de Kitap Kafe'nin açılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Ahmet Gültekin, "Çok iyi oldu benim için. Evde ders çalışmak için böyle sessiz, sakin bir ortam bulmam zor oluyor, kitap kafeleri değerlendiriyorum. Mahallemde açılması iyi oldu. Daha önce Girne Mahallesi'ndeki kitap kafeye gidiyordum. Burası evime daha yakın olduğu için benim açımdan daha avantajlı, daha uzun süre ders çalışabileceğim burada. Yola harcayacağım vakti dersime harcayacağım" diye konuştu.

Ayşenur Adıyaman ise, "Çok beğendim, mahallemizde açılması beni mutlu etti. Ders çalışmak için iyi bir ortam. Çocukların da kitapları sevmesi için güzel bir yer, o yüzden memnunum. Sınava hazırlanıyorum, ders çalışmak için geliyorum. KPSS'ye gireceğim ona hazırlanmak için geliyorum" ifadelerini kullandı.

Efeler'de hizmete açılan 4'üncü Kitap Kafe gençlerin ilgi odağı oldu
Efeler'de hizmete açılan 4'üncü Kitap Kafe gençlerin ilgi odağı oldu
Efeler'de hizmete açılan 4'üncü Kitap Kafe gençlerin ilgi odağı oldu

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Mehmet Fatih Atay, Efeler, Aydın, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Efeler'de hizmete açılan 4'üncü Kitap Kafe gençlerin ilgi odağı oldu - Son Dakika


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