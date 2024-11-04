Efeler'de İmar Başvuruları Online Olacak - Son Dakika
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Efeler'de İmar Başvuruları Online Olacak

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Efeler Belediyesi, 'Online İmar Başvuru ve Süreç Yönetim Sistemi Projesi'ni tanıttı. Proje, imar başvurularının daha erişilebilir, şeffaf ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayacak.

04.11.2024 16:54  Güncelleme: 17:17
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Efeler'de imar başvuruları artık online yapılacak

Online İmar Başvuru ve Süreç Yönetim Sistemi Projesi tanıtıldı

AYDIN - Efeler Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Online İmar Başvurusu' projesi, düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.

Aydın'da bir ilk olma özelliği taşıyan 'Online İmar Başvuru ve Süreç Yönetim Sistemi Projesi' Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin tarafından hayata geçiriliyor. Vatandaşlara büyük kolaylık sunması hedeflenen sitem Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nda yapılan toplantı ile tanıtıldı. Şeffaf, güvenilir, erişilebilir, yenilikçi, objektif ve teknolojik bir hizmet anlayışıyla oluşturulan e-proje ile imar başvurularının, vatandaşların bir tık uzağında olması sağlanacak.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Bu proje seçim döneminden beri benim hayalimdi. Seçim sürecinden sonraki dönemde de ilk araştırmalarımızdan bir tanesi de bu konu üzerine oldu. Aydın'da bir ilki gerçekleştiriyoruz ve bundan sonraki süreçte de Efeler Belediyesi olarak özellikle imardaki tüm işlemlerinizi online olarak yapmanızı sağlayacağız. Belediyenin asli görevlerinden bir tanesi olan imardaki tüm işlemler bu sistem üzerinde daha erişilebilir, daha objektif, daha teknolojik hale gelecek. Hem zaman hem de ekonomik yönünden büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Ekonomik olarak katkısı birçok kağıt ve bürokratik masraflardan kurtaracak. Zaman tasarrufu olacak. Oturduğunuz yerden bu sisteme erişebilecek ve sistemin size tanımlayacak olduğu şifreler ile Efeler Belediyesi'ne teslim etmiş olduğunuz projelerin tamamının sürecini izleyebileceksiniz. İçerisinde mesajlaşma sistemi de olacak. Herhangi bir aksaklık durumunda, size ulaşılması gerektiğinde hem size hem de hak sahibi olan vatandaşlara da bu mesaj sistemi ile ulaşılacak. Efeler Belediyesi olarak bu kolaylığı başlatıyoruz ve bunun ötesinde belediyemizde yapılacak tüm işlemleri online olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu konu üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Biz şeffaf, güvenilir, teknolojiden yararlanan bir belediye olmak üzere yola çıktık. Hep birlikte bunu da başaracağımıza inanıyorum" diyerek proje tanıtım toplantısına katılan herkese teşekkür etti.

Efeler Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Hakan Sarayköylüoğlu, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren belediye başkanımızın talimatı üzerine bu yönde çalışmalara başladık. İmar Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü personellerinden oluşan ekipler kurarak bu tür programları kullanan yakınımızdaki belediyelere giderek incelemelerde ve görüşmelerde bulunduk. Günümüz teknolojisini kullanarak en iyi iş ve işleyişi sağlamak bizim görevimiz. Bu bir başlangıç olacak ve vatandaşlarımızın belediyemizdeki daha fazla işi online olarak gerçekleştirme imkanlarını sunacağız" diye konuştu.

"Bir kağıdın bile harcanmadığı bir döneme başlıyoruz" diyerek konuşmasına başlayan firma yetkilisi Aykut Saka programın içeriği ve işleyişi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Son olarak firma yetkilisi Saka ve Efeler Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Sarayköylüoğlu tarafından katılımcılardan gelen sorular yanıtlandığı toplantıya; Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve personelleri ile oda temsilcileri ve üyeleri katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler'de İmar Başvuruları Online Olacak - Son Dakika

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