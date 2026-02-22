Kurtuluş Semt Pazarı yeni yerinde hizmete başladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde hem vatandaşın güvenliği hem de kent yaşamının düzeni için önemli bir adım atıldı. Kurtuluş Mahallesi'nde uzun zamandır mahalle içinde kurulan semt pazarı, artık Pazar günleri; daha geniş, daha güvenli ve daha ulaşılabilir bir alanda hizmet verecek. Pazar, bugünden itibaren İzmir Bulvarı Süleyman Seba Caddesi üzerindeki eski otogar alanında faaliyetine başladı.

Efeler Belediyesi'nin planlı kentleşme ve halk sağlığını önceleyen çalışmaları kapsamında hayata geçirilen bu düzenleme, hem pazar esnafının hem de vatandaşların talepleri dikkate alınarak gerçekleştirildi. Yeni alanıyla birlikte semt pazarı, trafik yoğunluğunu azaltan, acil durum araçlarının geçişine imkan tanıyan ve alışverişi daha konforlu hale getiren bir yapıya kavuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, mahalle içinde kurulan pazarların ciddi riskler barındırdığına dikkat çekerek, "Mahalle içinde pazar kurulması birçok riski beraberinde getiriyor. Hiç yaşamak istemeyiz ama itfaiye ya da ambulans ihtiyacı olduğunda bu sokaklara girmesi mümkün olmuyor. Vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelir. Aydın'daki pazar esnafımızın da görüşlerini alarak Kurtuluş Mahallesi semt pazarımızın yerini artık eski otogar alanına taşıdık. Burada hem esnafımız daha rahat çalışıyor hem de hemşehrilerimiz güvenli ve düzenli bir ortamda alışveriş yapabiliyor" dedi. - AYDIN